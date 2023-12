Titanic: il dietro le quinte dell'affondamento della sala da pranzo in un video dell'edizione in 4K

Titanic sarà disponibile in Blu-ray in versione 4K tra qualche giorno e tra i contenuti speciali della speciale edizione, realizzata per i 25 anni del film, ci sono anche i video dedicati alla creazione dei set, tra cui quello della sala da pranzo.

Il sito ScreenRant, per la gioia dei fan, ha ora condiviso un breve estratto in cui il regista, Kate Winslet e il produttore parlano di come sono state girate quelle spettacolari scene.

Le immagini inedite e le dichiarazioni sulle riprese

James Cameron, Kate Winslet e Jon Landau hanno infatti spiegato il set della sala da pranzo era quello più grande costruito per la produzione di Titanic. L'interprete di Rose ha svelato la reazione degli attori quando gli spazi scendevano nell'acqua gelida e il filmato mostra qualche attimo del lavoro compiuto.

Il regista ha inoltre ricordato il rumore molto specifico creato mentre la sala da pranzo veniva affondata e che l'aveva portato a pensare che si trattava del rumore reale che si poteva sentire sul Titanic mentre stava inabissandosi.

Titanic e gli altri: 5 grandi cult che non hanno avuto un sequel

Un'edizione speciale in alta definizione

La nuova versione in 4K Ultra HD del film sarà accompagnata da un disco Blu-ray che contiene interviste, featurette e molti altri contenuti speciali. Cameron, Winslet e il produttore Jon Landau hanno condiviso aneddoti e ricordi usati per mostrare il dietro le quinte del lungometraggio campione di incassi.