Titanic: i fan interdetti dalla bizzarra acconciatura di Kate Winslet nel poster del 25esimo anniversario

Tutti ricordiamo la Rose De Witt Bukater di Kate Winslet in Titanic, la sua tormentata storia d'amore e il destino crudele che la leggendaria nave le ha riservato. A 25 anni della sua uscita, il film si prepara a tornare nelle sale in versione restaurata, presentandosi con un poster che ha dato molto da riflettere ai fan storici della pellicola.

A partire dal 9 febbraio gli amanti del Titanic di James Cameron potranno gustarsi il loro film preferito nuovamente nei cinema, con un restauro in 4K. In occasione della pubblicazione è stata mostrata anche una "nuova" locandina in cui, diversamente dal passato, vediamo i due protagonisti al centro della scena in un abbraccio che non lascia spazio ad altro.

Titanic: trailer per il ritorno in sala in 3D 4K per il 25° anniversario

L'immagine promozionale, però, ha dato molto da discutere al grande pubblico, specialmente per la capigliatura di Rose (Kate Winslet) e per il modo in cui è stata acconciata. Il fatto che i capelli siano sia raccolti da un lato sia liberi di cadere fluenti dall'altro, ha lasciato i fan di sempre interdetti, specialmente sui social media. Questo "dualismo stilistico" sta dando molto da pensare e da discutere al momento.