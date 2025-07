Un tipo imprevedibile 2, Julie Bowen non pensava di tornare: "Di solito prendono un'altra attrice più giovane"

Julie Bowen è rimasta realmente sorpresa quando Netflix le ha chiesto di tornare per unirsi al cast di Un tipo imprevedibile 2, sequel della commedia cult con Adam Sandler uscita nel 1996.

Durante una recente intervista al podcast "Inside of You", Bowen ha spiegato che era certa sarebbe stata sostituita da un'attrice molto più giovane nel ruolo dell'interesse amoroso del golfista protagonista di Sandler per l'attesissimo sequel che arriverà in streaming il prossimo 25 luglio.

"Non pensavo affatto che mi avrebbero richiamato", ha ammesso Bowen. "Voglio dire, chi dovrei interpretare? Dovrebbe avere una donna più giovane al suo fianco in questo sequel, no?".

Bowen avrà un ruolo più ridotto nel sequel, ma rimane "il cuore del film"

Un tipo imprevedibile: Christopher McDonald, Julie Bowen e Adam Sandler in una scena

Nell'originale del 1996, Bowen interpretava Virginia Venit, una rappresentante del tour di golf professionale a cui Happy si unisce nel corso della storia. La donna gli fa da guida su come comportarsi in pubblico e alla fine lei e Happy si innamorano. Bowen riprenderà il ruolo nel seguito di Netflix insieme ai membri del cast originale Sandler, Ben Stiller e Christopher McDonald.

Un tipo imprevedibile 2, Julie Bowen in una scena del trailer

Bowen ha poi raccontato che non era nemmeno sicura di partecipare al primo film, spiegando che all'epoca pensava che la produzione avrebbe trovato una ragazza più sexy per la parte: "Dopo il mio provino erano sollevati", ha aggiunto. "Erano visibilmente sollevati. Ho chiesto: 'Che succede?'. E loro: 'Sì, alcune di queste ragazze sono così aggressivamente sexy'. E io: 'È una cosa negativa?'".

Sebbene non abbia ancora visto il montaggio finale, Bowen ha dichiarato che il suo ruolo in Un tipo imprevedibile 2 è più ridotto rispetto all'originale. Tuttavia, ha aggiunto che Adam Sandler, ha continuato a incoraggiarla a non sminuire la sua importanza nella storia: "Adam continuava a dirmi: 'Smettila di dire così. Sei il cuore del film'".