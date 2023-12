Timothée Chalamet e il numero 8: la misteriosa foto postata da Hideo Kojima

Poche ore fa Hideo Kojima ha postato una foto dell'attore Timothée Chalamet che fa il gesto del numero otto con le mani. La foto non è certo passata inosservata ai fan di Kojima (e di Chalamet, of course) che si chiedono il significato di tale enigma ipotizzando una collaborazione tra i due per il il preannunciato film su Death Stranding oppure per il videogame.

La visita di Timothée Chalamet in Giappone, presso lo studio della Kojima Productions, risale a metà novembre quando il creatore di videogame come Metal Gear e Death Stranding ha documentato l'arrivo dell'attore, che portava con sé una copia dell'orsetto Paddington.

Timothée Chalamet sprigiona fascino da star nel nuovo corto di Martin Scorsese Bleu de Chanel

Già all'epoca nei commenti i fan si erano sbizzarriti a ipotizzare cosa ci facesse la star di Dune alla Kojima Productions e perché avesse con sé l'orso Paddington, ma adesso il mistero si infittisce. Perché proprio oggi Kojima ha postato la foto di Chalamet? E perché il numero otto? Se l'otto in questione indica i giorni forse tra otto giorni verrà fatto un annuncio molto speciale che potrebbe riguardare - magari - il cast del film su Death Stranding?

O forse la collaborazione verterà direttamente su Death Stranding 2, videogame in fase di sviluppo che dovrebbe arrivare sul mercato nel 2025?

Quanto alla presenza di Paddington, in precedenza Hideo Kojima aveva espresso la sua passione per Paddington 2 pubblicando le foto della sua valigia autografata dal regista Paul King. Perciò il pupazzo che stringe in mano Timothée Chalamet potrebbe essere semplicemente un omaggio all'amico Kojima. Il mistero - forse - verrà svelato tra otto giorni. O no?