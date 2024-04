A Complete Unknown: Elle Fanning con Timothee Chalamet sul set del biopic su Bob Dylan

Mentre continuano le riprese di A Complete Unknown, il biopic su Bob Dylan con Timothée Chalamet protagonista, sul set è appena arrivata Elle Fanning, che interpreterà il personaggio di Sylvie Russo.

Secondo i primi dettagli trapelati, la Sylvie Russo era un'artista e studentessa universitaria con cui Dylan ebbe una relazione sentimentale all'inizio degli anni '60. Il film si concentrerà principalmente su un giovane Bob Dylan che rivoluziona la scena musicale nel 1965. Le riprese sono in corso in New Jersey e proseguiranno fino a giugno. Di seguito le prime immagini di Elle Fanning sul set con Chalamet.

A Complete Unknown, diretto da James Mangold e scritto da Mangold e Jay Cocks, è prodotto da Fred Berger di Range, Alex Heineman di The Picture Company, Peter Jaysen, Bob Bookman e Alan Gasmer di Veritas Entertainment Group, dal rappresentante di lunga data di Bob Dylan Jeff Rosen, Chalamet, e Mangold attraverso la sua società di produzione Turnpike Films.

A Complete Unknown: la prima foto dal set

Per James Mangold il progetto rappresenta un sogno che si avvera e che il regista inseguiva ormai da cinque anni: "Questo film è stato un sogno per quasi cinque anni, sono entusiasta di iniziare le riprese e sono grato per il sostegno di Searchlight, di Timothée e di tutti gli attori di talento che sono saliti a bordo per contribuire a creare il mondo unico di questo film, ambientato in un momento così cruciale della nostra cultura e popolato da artisti e personaggi davvero unici. Sono anche profondamente grato per il supporto di Bob Dylan e Jeff Rosen che hanno aiutato Jay, me e la troupe con i loro ricordi, la loro saggezza e l'accesso ai loro incredibili archivi".

A Complete Unknown, Bob Dylan ha aiutato James Mangold: "Ho uno script con tutti i suoi appunti"

"Con Jim alla regia e questo fenomenale gruppo di attori, non potremmo essere più entusiasti di dare il via alla produzione di A Complete Unknown, che racconta gli esordi di uno dei più grandi artisti del nostro tempo, Bob Dylan", ha dichiarato Matthew Greenfield, Presidente di Searchlight Pictures.