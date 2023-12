Death Stranding: A24 produrrà il film tratto dal videogioco di Hideo Kojima

Il film tratto da Death Stranding, il videogioco creato da Hideo Kojima, sarà prodotto in collaborazione con A24.

Da tempo si parlava dello sviluppo del progetto, ancora senza un regista o un cast, e ora emergono i primi dettagli sulla sua realizzazione.

La dichiaqrazione del creatore del videogioco

La sinossi di Death Stranding diffusa dai produttori spiega: "Il film promette di immergersi nei misteri che circondano l'evento apocalittico chiamato Death Stranding che ha confuso i confini tra vita e morte e portato delle creature da incubo nel mondo, sull'orlo di un collasso."

Hideo Kojima, in un comunicato, ha dichiarato: "A24 è nata in questo mondo circa 10 anni fa, la loro presenza è unica nel settore, non hanno paragoni. I film che stanno offrendo al mondo sono di alta qualità e davvero innovativi. Sono stato attirato dalle loro creazioni e hanno persino ispirato il mio lavoro. Il loro innovativo approccio alla narrazione è in linea con quello che Kojima Productions sta facendo da otto anni. Ora stiamo realizzando insieme un film di Death Stranding".

Il creatore del videogame ha aggiunto: "Ci sono molti film adattati dai giochi ma quello che stiamo creando non è una traduzione diretta del videogioco. L'intenzione è che il nostro pubblico non sia composto solo dai fan dei giochi, ma il nostro film sarà adatto a chiunque ami il cinema. Stiamo creando un universo di Death Stranding che non è mai stato visto, ottenibile solo attraverso il mezzo cinematografico".

Nel videogioco, che ha venduto oltre 5 milioni di copie, i giocatori si trovano alle prese con una società distrutta da un cataclisma che ha aperto una porta che collega il mondo dei vivi a quello dei morti, portando delle creature nella nostra realtà. Sam Bridges sembra essere la chiave per il futuro dell'umanità e i giocatori lo seguono mentre intraprende una missione per entrare in connessione con gli ultimi sopravvissuti in America.

Nel cast del progetto c'erano Norman Reedus nel ruolo di Sam, Mads Mikkelsen, Lea Seydoux, Guillermo del Toro e Margaret Qualley.