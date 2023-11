Timothée Chalamet sprigiona fascino da star nel nuovo corto di Martin Scorsese Bleu de Chanel

Timothée Chalamet debutta nel cinema di Martin Scorsese con lo spot del profumo maschile Bleu de Chanel, trapelato su X. L'attore candidato all'Oscar è il protagonista dell'ultima campagna del profumo maschile di Chanel e interpreta una star hollywoodiana tormentata e in cerca di se stessa. L'attrice Havana Liu Rose è la co-protagonista di questo spot sensuale girato in bianco e nero con intervalli di segmenti blu.

Lo spot è stato girato a New York City (qui le foto del dietro le quinte) e riprende il precedente corto del 2010, che Scorsese aveva realizzato per Bleu de Chanel con l'attore scomparso Gaspard Ulliel come protagonista.

Scorsese e gli spot pubblicitari

Martin Scorsese ha definito la regia di uno spot pubblicitario un processo molto intenso. Il regista di Killers of the Flower Moon, il suo ultimo film dalla durata lunghissima, ha spiegato perché la realizzazione di uno spot di un minuto è ancora più impegnativa rispetto a quella di un film. "Pensare di raccontare una storia in 60 secondi, non importa da quanto tempo fai film e da quanto tempo cerchi di raccontare storie, è un vero allenamento. È probabilmente la cosa più difficile da fare", ha detto Scorsese dietro le quinte della pubblicità.

Killers of the Flower Moon è nelle sale italiane dal 19 ottobre, mentre Wonka, il film prequel de La fabbrica del cioccolato con protagonista Timothée Chalamet, uscirà nelle sale il 14 dicembre.

Di seguito lo spot con Timothée Chalamet: