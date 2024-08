Timothée Chalamet è Bob Dylan nel primo poster di A Complete Unknown, svelata la data d'uscita

Searchlight Pictures ha finalmente svelato il primo poster ufficiale di A Complete Unknown, biopic su Bob Dylan con protagonista Timothée Chalamet.

Mentre nel primo trailer della pellicola, diretta da James Mangold, abbiamo potuto apprezzare le doti canore del giovane attore, questa locandina ci svela la data d'uscita del biopic, che avverrà in occasione delle prossime festività natalizie. Negli Stati Uniti esordirà il giorno di Natale mentre nel Regno Unito il gennaio seguente, schierando il film come uno dei favoriti per la prossima stagione dei premi a Hollywood.

Il dramma biografico, scritto dallo stesso Mangold e Jay Cocks, segue i primi anni della leggenda della musica folk a New York, fino al momento sconvolgente in cui imbracciò una chitarra elettrica durante la sua esibizione al Newport Folk Festival del 1965. Potete visualizzare la locandina di seguito.

A Complete Unknown - poster

Oltre a Chalamet, completano il cast Elle Fanning nei panni di Sylvie Russo, Monica Barbaro nei panni di Joan Baez, Edward Norton nel ruolo di Pete Seeger, Boyd Holbrook in quello di Johnny Cash, P. J. Byrne in quello di Harold Leventhal, Scoot McNairy in quello di Woody Guthrie, Dan Fogler in quello di Albert Grossman e Will Harrison in quello di Bob Neuwirth.

Basato sul libro del 2015 di Elijah Wald "Dylan Goes Electric" e originariamente intitolato Going Electric, A Complete Unknown prende in prestito una frase tratta da Like a Rolling Stone dello stesso Dylan, l'inno folk-rock che ha cambiato tutto.

Mangold aveva descritto in precedenza il Dylan del suo film come "un vagabondo che arriva dal Minnesota con un nome nuovo e una nuova visione della vita". Il suo arrivo provoca "uno sconvolgimento nella comunità folk e in quello che pensavano fosse il folk vero e proprio e il folk illecito". Il vero Dylan ha fornito degli appunti fondamentali per la sceneggiatura e ha partecipato a diversi incontri con il regista.