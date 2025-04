A Complete Unknown: il biopic con Timothée Chalamet arriva in streaming su Disney+, ecco quando

A più di tre mesi dal suo debutto nelle sale cinematografiche, A Complete Unknown, il biopic su Bob Dylan con protagonista Timothée Chalamet, sbarcherà finalmente in streaming su Disney+.

Diretto da James Mangold, il film mostra un ritratto intimo del periodo di trasformazione di Dylan nei primi anni '60. Chalamet offre un'interpretazione avvincente nei panni di Dylan, catturandone l'evoluzione da promettente artista folk a icona culturale.

A Complete Unknown esplora i rapporti di Dylan con contemporanei come Woody Guthrie (Scoot McNairy), Joan Baez (Monica Barbaro) e Pete Seeger (Edward Norton), la cui influenza ha plasmato il suo stile iniziale e la cui reazione alla celebre esibizione elettrica dello stesso Dylan al Newport Folk Festival è diventata leggenda. Il film debutterà in Italia il 7 maggio in esclusiva su Disney+.

La rinuncia allo smartphone sul set per Timothée Chalamet

A Complete Unknown: Timothée Chalamet nel ruolo di Bob Dylan

"Avevo tre mesi per interpretare questo personaggio e poi, per il resto della mia vita, non avrei mai più avuto la possibilità di farlo. Quindi, ero completamente immerso nel ruolo" ha spiegato Chalamet, confessando di aver deciso di allontanarsi dal dispositivo perché riteneva fosse una distrazione troppo grande per il suo processo di lavorazione.

A Complete Unknown: Timothée Chalamet sul set

Difficoltà che sono state un prezzo giusto da pagare secondo l'attore: "Non vorresti mai dire di essere competitivo ma sono stati fatti tanti biopic musicali e volevo fare un lavoro dannatamente eccezionale. Amo Bob Dylan", ha rimarcato Chalamet.

Di seguito la sinossi ufficiale di A Complete Unknown, di cui potete anche recuperare la nostra recensione: New York, 1961. Sullo sfondo di una vibrante scena musicale e di tumultuosi sconvolgimenti culturali, un enigmatico diciannovenne del Minnesota arriva con la sua chitarra e un talento rivoluzionario, destinato a cambiare il corso della musica americana. Durante l'ascesa verso la fama stringe rapporti profondi con le icone musicali del Greenwich Village, culminando in una performance innovativa e controversa che risuona in tutto il mondo.