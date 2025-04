Elle Fanning, i 5 look indimenticabili dell'attrice

L'abbiamo conosciuta da piccolissima insieme alla sorella Dakota, ma Elle Fanning ha ormai da tempo spiccato il volo e a 27 anni è una delle attrici più amate di Hollywood. E anche una delle più glamour. Fresca del successo di A Complete Unkown, film in cui recita al fianco di Timothée Chalamet, l'attrice americana continua a incantare anche fuori dal set ed è diventata una delle presenze più attese di ogni red carpet.

I suoi look non sono mai solo belli, c'è molto di più. Sono piccoli racconti carichi di riferimenti, simboli, tocchi couture e dettagli studiati al microscopio. Mettiamola così: c'è chi si limita a indossare gli abiti e poi c'è Elle Fanning, che li trasforma in pura poesia. Per il suo compleanno ripercorriamo, allora, 5 dei suoi look più iconici degli ultimi anni.

In Dior "New Look" a Cannes 2019

L'abito di Elle Fanning a Cannes 2019

A soli 21 anni, Elle Fanning debutta come giurata al Festival di Cannes regalando al pubblico un momento da manuale del glamour. Per l'occasione sceglie Dior Haute Couture, rendendo omaggio all'iconico "New Look" del 1947 firmato Christian Dior.

Il completo, composto da una camicia in organza avorio e un'ampia gonna in tulle blu notte, scolpisce la silhouette clessidra con precisione millimetrica. Un cappello intrecciato, guanti bianchi e décolleté con tacco midi completano un look che profuma di cinema in bianco e nero e raffinatezza d'altri tempi. Un'ode alla femminilità classica, rielaborata con grazia contemporanea.

Fiabesca in Gucci per la première di Maleficent

Alla prima di Maleficent Signora del Male

Per la première mondiale di Maleficent: Signora del male del 2019, l'attrice sceglie un abito Gucci su misura che sembra cucito sul suo alter ego cinematografico: la principessa Aurora. Realizzato in chiffon di seta nei toni del verde oliva e del blu ghiaccio, l'abito sfoggia fiori ricamati a mano, nastri lavanda e spalline di cristalli.

Ma è nei dettagli che il look prende vita: guanti trasparenti in tulle, tempestati di gocce di cristallo rosse come il sangue a cui si ispirano, richiamano la fiaba originale in chiave dark. Un capolavoro di styling teatrale, romantico e inquietante al tempo stesso.

La svolta audace con Balmain agli InStyle Awards 2021

Elle Fanning audace in Balmain

Nel 2021 Elle Fanning cambia registro e si mostra in una veste nuova: audace, moderna, potente. Agli InStyle Awards sfoggia un look Balmain che cattura ogni sguardo. Il top è una massiccia catena dorata che lascia scoperto addome e schiena, abbinato a una gonna nera longuette dal taglio minimal.

Il contrasto tra la sensualità del metallo e l'eleganza della linea pulita crea un effetto magnetico. Il make-up resta essenziale, con labbra rosso fuoco e capelli lisci, per non rubare la scena a un outfit che segna una svolta fashion decisa.

L'omaggio a Karl Lagerfeld in Vivienne Westwood al Met Gala 2023

Met Gala 2023 in omaggio a Karl Lagerfeld

In pochi sanno trasformare la moda in narrazione come Elle Fanning al Met Gala 2023. Il tema dell'evento è Karl Lagerfeld: A Line of Beauty e l'abito firmato Vivienne Westwood - creato da Andreas Kronthaler - è un intreccio di ricordi personali e stile.

In pizzo bianco riciclato e un'allure da sposa, abbinato a una giacca nera corta e una corona di margherite, il look richiama uno scatto fatto da Lagerfeld stesso quando la fotografò tredicenne per il progetto The Little Black Jacket. Elle lo trasforma in un inno alla nostalgia e alla rinascita, portando sul tappeto rosso non solo l'alta moda, ma anche tanta emozione in uno degli omaggi più glamour mai visti.

Oscar 2025: Elle Fanning inaugura l'era Givenchy di Sarah Burton

Elle Fanning agli Oscar 2025

La consacrazione definitiva arriva però agli Oscar 2025. Per la sua prima volta alla cerimonia, l'attrice di A Complete Unknown diventa la prima persona a indossare un abito Givenchy creato da Sarah Burton.

Il vestito, ispirato a una creazione del 1952 di Hubert de Givenchy, è ancora una volta un racconto e unisce storia e la personalissima visione di cosa vuol dire avere stile. Corsetto strutturato, pizzo francese Lyon, tulle di seta, mantella Watteau e un grande fiocco nero in gros-grain.

A impreziosirlo, un girocollo Cartier vintage del 1958. Un capolavoro di equilibrio tra rigore e leggerezza, che segna l'inizio della nuova era Givenchy e afferma definitivamente l'attrice come icona moderna.

Con ogni apparizione, Elle Fanning dimostra che la moda può essere racconto, identità e trasformazione. Non si limita a indossare un abito - lo abita, lo reinventa, lo trasforma in emozione. E noi, davanti a tanta grazia e visione, non possiamo che restare a guardare, incantati.