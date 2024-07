Timothée Chalamet: esperti di Bob Dylan approvano la voce dell'attore dopo il trailer di A Complete Unknown

L'arrivo del trailer di A Complete Unknown sembra aver rassicurato buona parte dei fan di Bob Dylan, soprattutto per quanto riguardava non solo la scelta di Timothée Chalamet come interprete, ma anche per la decisione di quest'ultimo di cantare personalmente le canzoni del menestrello di Duluth.

Con il solo fatto di aver firmato per interpretare Bob Dylan nel prossimo biopic di James Mangold, la megastar ventottenne si è messa volontariamente nel mirino dei fan più devoti di Dylan che, diciamolo, non si lasciano impressionare facilmente.

Quando le foto dal set di Chalamet hanno fatto il giro dei social media, la risposta era stata in gran parte negativa. I fanatici di Dylan, o dylanologi come si autodefiniscono, hanno perso fiducia nel progetto e hanno smontato ogni dettaglio dell'abbigliamento di Chalamet nel Greenwich Village, e una foto dell'attore avvolto in un'enorme sciarpa è diventata rapidamente oggetto di meme.

Ma poi è uscito il trailer di A Complete Unknown, che ha offerto un assaggio di due minuti della visione di Mangold, accompagnata dall'emozionante interpretazione di Chalamet di "A Hard Rain's A-Gonna Fall", e quello stesso scetticismo è sembrato trasformarsi in un cauto ottimismo.

A Complete Unknown, Bob Dylan ha aiutato James Mangold: "Ho uno script con tutti i suoi appunti"

Come espresso in una dozzina di interviste separate rilasciate a Variety dopo il lancio del trailer di A Complete Unknown, alcuni dei più importanti esperti di Dylan al mondo - tra cui autori, critici, studiosi e conduttori di podcast - sono rimasti colpiti dall'impegno di Chalamet nel ruolo e ampiamente impressionati dalla sua voce.

Sebbene molti di loro abbiano ancora delle riserve, riconoscono di non essere il pubblico di riferimento del biopic e c'è un entusiasmo apparentemente unanime per il fatto che Chalamet farà conoscere Bob Dylan a legioni di giovani.