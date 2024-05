Time Bandits: Charlyne Yi avrebbe subito molestie sessuali sul set della prossima serie di Taika Waititi

L'attrice Charlyne Yi, che già aveva accusato di molestie sessuali James Franco, ha dichiarato sui social media di essere stata "aggredita fisicamente più volte da un attore e di aver subito abusi psicologici" sul set della prossima serie Apple TV+ di Taika Waititi, Time Bandits, prodotta da Paramount Television Studios. Yi ha anche affermato di essere stata "costretta ad andarsene" e di "essere stata ghettizzata da colleghi, produttori e risorse umane".

Le risorse umane mi hanno comunicato che potevo andarmene con "integrità"", ha detto Yi. "Questo prima di svolgere un'indagine vera e propria, invece di chiedere al mio abusatore di andarsene con integrità".

Le dichiarazioni di Paramount

In una dichiarazione rilasciata a Deadline in merito all'incidente, Paramount TV Studios ha affermato: "La sicurezza del nostro cast e della nostra troupe è molto importante per noi, e prendiamo molto seriamente tutte le preoccupazioni che ci vengono segnalate. Al momento della denuncia, i Paramount Television Studios hanno condotto un'indagine completa sulle accuse che sono state portate alla nostra attenzione. Sebbene tutte le indagini siano riservate e non possiamo commentare i dettagli, sono stati presi ulteriori provvedimenti per rispondere alle preoccupazioni".

Yi ha detto che gli è stato negato l'indennizzo per una presunta lesione alla schiena e per il disturbo da stress post-traumatico. Una fonte vicina allo show sostiene che l'incidente e l'indagine sono avvenuti più di 18 mesi fa e hanno coinvolto un attore che ha urtato o investito l'attrice mentre la prendeva in braccio durante una scena dello show in cui stavano correndo. La fonte non ha negato né spiegato la presunta lesione alla schiena subita da Yi. Tuttavia, le fonti affermano che lo studio ha aiutato Yi con le richieste di risarcimento dei lavoratori, che sono gestite da una terza parte, e l'attrice potrebbe ricevere un ulteriore risarcimento. Anche se Yi ha lasciato lo show, le fonti dicono che ha ricevuto il pagamento per tutti gli episodi garantiti.