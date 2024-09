Time Bandits: Apple TV+ ha cancellato la serie di Taika Waititi

Anche Time Bandits cade vittima dei tagli delle piattaforme streaming. La serie di Taika Waititi è stata ufficialmente cancellata da Apple TV+ dopo una sola stagione. I dati ufficiali delle visualizzazioni non sono stati resi noti ma la scelta è stata quella di chiudere la produzione.

La prima stagione, composta da 10 episodi, si è conclusa soltanto il 21 agosto. Time Bandits è un remake del celebre film di Terry Gilliam del 1981 ed era stato accolto bene dalla critica. La serie non è riuscita ad entrare nella Top 10 nelle prime quattro settimane di messa in onda e questo potrebbe aver influito.

I cambiamenti

La serie aveva già attirato l'attenzione prima della messa in onda per la scelta di non includere i nani che accompagnavano il protagonista Kevin nelle sue avventure per evitare probabilmente di recare offesa alla comunità delle persone affette da nanismo.

Primo piano di Taika Waititi in Time Bandits

Nel film di Gilliam l'altezza di Kevin è simile a quella dei Time Bandits stessi, un dettaglio cruciale nel classico del 1981, e parte del fascino del film originale è proprio l'interazione tra i nani e Kevin riguardo la differenza di statura. Taika Waititi ha invece deciso di eliminare questa importante caratteristica.

La scelta di eliminare i nani dalla narrazione ha suscitato grande scalpore, tra chi ha criticato la scelta, anche in relazione alla mancata possibilità di assegnare i personaggi a degli attori affetti da nanismo e chi invece ritiene corretta la decisione della produzione. In ogni caso, Apple TV+ ha optato per la cancellazione della serie, che non proseguirà il suo percorso sul piccolo schermo.

Nel cast della serie tv di Taika Waititi troviamo Lisa Kudrow, Kal-El Tuck, Tadhg Murphy, Roger Jean Nsengiyumva, Rune Temte, Charlyne Yi, Rachel House e Kiera Thompson, con Jemaine Clement, Taika Waititi e Felicity Ward che compaiono regolarmente nel corso della stagione.