Charlyne Yi ha rivelato di aver provato a uscire dal cast di The Disaster Artist a causa del comportamento "tossico e da predatore" di James Franco durante le riprese. L'attrice ha inoltre pubblicamente accusato Seth Rogen sostenendo che sia una delle persone che hanno permesso alla star di mantenere il suo atteggiamento negativo.

In The Disaster Artist Charlyne Yi ha la parte della costumista Safowa Bright-Asare e l'attrice ha dichiarato online di aver provato a liberarsi dal contratto che la legava al film, condividendo inoltre le sue preoccupazioni legate alle accuse di molestie sessuali che erano state rivolte a James Franco. I filmmaker, secondo quanto dichiara Charlyne, avrebbero minimizzato la sua preoccupazione sostenendo che l'attore si stava comportando in modo diverso: "Mi hanno detto che James Franco era cambiato quando invece avevo sentito che aveva abusato di altre donne quella settimana". I produttori, inoltre, avrebbero provato a convincerla a non dare ulteriore spazio alle accuse offrendole un ruolo più importante nel progetto, aggiungendo che si trattava proprio del contrario rispetto a quanto desiderava.

Yi ha scritto: "Sono disgustata dagli uomini che hanno scelto il potere invece che proteggere i giovani e le donne dai predatori. Educare, organizzare e smantellare la corruzione nei propri circoli e nella legge è importante".

Charlyne sostiene che Seth Rogen fosse a conoscenza della situazione e del tentativo di "corromperla" con un ruolo più importante: "Sapeva sicuramente quanto stava accadendo e perché volevo andarmene. Seth ha inoltre realizzato uno sketch al Saturday Night Live con James Franco in cui gli dava il potere di predare sulle ragazzine".

James Franco, nel 2014, è stato accusato da una diciassettenne che aveva condiviso i messaggi che ha ricevuto in privato e in cui cercava di organizzare un incontro con l'adolescente in una camera d'albergo. L'attore aveva chiesto scusa per quanto accaduto, ma nel 2018 altre cinque donne hanno dichiarato pubblicamente che nella scuola di recitazione dell'attore, Studio 4, le molestie sessuali erano all'ordine del giorno e due di loro hanno fatto causa alla star.