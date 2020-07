Tiger King: scoperto un cadavere nello zoo di Joe Exotic

Nella proprietà di Joe Exotic i misteri non sono stati ancora tutti scoperti e raccontati nella serie Tiger King: venerdì sera è stato scoperto un cadavere, probabilmente un ragazzo, nella stessa proprietà che Joe Exotic possedeva un tempo come il suo zoo personale.

Secondo il rapporto, i cani da ricerca che erano sul posto per Ghost Adventures di Zak Bagans, quando hanno fiutato l'odore di resti umani nel pozzo dell'alligatore dello zoo di Wynnewood.

Tiger King: Jared Leto si traveste da Joe Exotic

Come visto in Tiger King: Murder, Mayhem and Madness di Netflix, Joe Exotic, il cui vero nome è Joseph Maldonado-Passage, è stato costretto a vendere la location a Jeff Lowe, un altro grande collezionista di felini.

Più di recente, Carole Baskin ha vinto una caua giudiziaria da 1 milione di dollari contro Exotic e sua madre, ormai defunta. Non è chiaro quindi se al momento Baskin abbia il controllo della proprietà o rimanga nelle mani di Lowe per ora.

"2 anni e mezzo fa la madre di Joe aveva sostanzialmente confessato, sul letto di morte, che aveva aiutato Joe a orchestrare un trasferimento illegale di beni, per nascondere la proprietà dello zoo dagli avvocati di Carole" - ha raccontato Lowe - "quindi sapevamo che era solo questione di tempo prima che Carole cercasse di ottenere la proprietà ed è per questo che l'abbiamo comprata. In tutta onestà, la gente probabilmente non mi crederà, lei merita questa proprietà. Carole Baskin ha sconfitto Joe. Non abbiamo difeso questa causa perché sapevamo che la legge sarebbe stata dalla sua parte e non valeva la pena difendere questa proprietà."

Lowe ha parlato, durante l'intervista, della possibilità di trovare i resti umani di un ragazzo nella proprietà di Joe Exotic: "Lauren e io abbiamo provato a donare la proprietà alla nazione dei nativi americani circa un anno fa perché sapevamo che c'erano i resti di un giovane ragazzo indiano sepolto qui. Abbiamo pensato che la nazione avrebbe dovuto avere per prima l'opportunità di proteggere questa terra e la sua tomba."