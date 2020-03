Tiger King: Jared Leto si traveste da Joe Exotic

In questo periodo le persone hanno più tempo da dedicare a internet e allo streaming. Combinando queste due attività Jared Leto si è reso protagonista di alcune bizzarre foto pubblicate proprio nelle sue storie Instagram. Il premio Oscar si è appassionato in questi giorni della docuserie Netflix, Tiger King, che racconta la storia del proprietario di zoo e pregiudicato Joe Exotic.

Nelle immagini Leto è travestito da Joe Exotic - pseudonimo di Joseph Maldonado-Passage - e tiene in braccio un peluche gigante di tigre. Sul social l'attore spiega di aver visto tutta la serie e di essersi appassionato. Nei giorni scorsi aveva condiviso una locandina sul suo account ufficiale Twitter, in cui invitava i suoi follower a guardare una puntata dello show tutti insieme per poterla commentare in contemporanea.

Nonostante la passione per Tiger King: Murder, Mayhem and Madness, Jared Leto ha ovviamente preso le distanze dal comportamento del protagonista. Nel suo zoo Maldonado alleva grossi felini e i suoi metodi gli hanno provocato diversi guai con gli animalisti e con la legge. Nel 2018 è stato arrestato per aver cercato d'ingaggiare un killer che uccidesse l'animalista Carole Baskin. Inoltre è stato accusato di violenza sugli animali oltre alle violazioni delle leggi sulle specie a rischio. In totale gli è stata comminata una condanna di 22 anni di prigione.

Jared Leto sarà protagonista del prossimo film dell'universo condiviso Sony/Marvel, Morbius, nel quale interpreta il biochimico Michael Morbius, personaggio dei fumetti Marvel. Il film è diretto da Daniel Espinosa.