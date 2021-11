Tiger King 2, su Netflix in streaming da oggi

Tiger King torna con una nuova stagione dopo il boom dei primi episodi: le nuove puntate sono disponibili in streaming su Netflix a partire da oggi 17 novembre 2021.

Tiger King torna con una nuova seconda stagione dopo il boom dei primi episodi: le nuove puntate sono disponibili in streaming su Netflix a partire da oggi 17 novembre 2021.

La storia dell'imprenditore Joe Exotic, proprietario di un bizzarro zoo pieno di belve feroci, è diventata un must grazie alle sue situazioni surreali che propone lo show, che se non fossero accadute veramente sarebbero difficili da credere in una fiction. Netflix descrive così la prossima stagione di Tiger King: "Con Joe Exotic dietro le sbarre e Carole Baskin che si avvicina sempre di più alla proprietà del suo disdicevole zoo, la saga nominata agli Emmy continua il suo incredibile ed inarrestabile viaggio".

"Con Tiger King 2 emergeranno nuove rivelazioni sulle motivazioni, i retroscena e i segreti dei proprietari dei grandi felini più famosi d'America. Vecchi nemici e amici, tra cui Jeff Lowe, Tim Stark, Allen Glover e James Garretson, tornano per un'altra stagione di omicidi, caos e follia. Pensavi davvero di conoscere l'intera storia?". Negli ultimi giorni Joseph Allen Maldonado-Passage è tornato sulle prime pagine grazie a una lettera che ha scritto, in cui ha fatto sapere al mondo esterno che gli è stato diagnostico un cancro alla prostata.

