Ticket to Paradise: Julia Roberts e George Clooney nel trailer della nuova commedia

Julia Roberts e George Clooney hanno recitato insieme in Ticket To Paradise, una nuova commedia di cui è stato diffuso il primo trailer.

George Clooney e Julia Roberts sono i protagonisti della nuova commedia Ticket to Paradise, di cui è stato condiviso il primo trailer in attesa del debutto nelle sale americane previsto per il 21 ottobre.

Nel video si vedono due ex coniugi che si ritrovano in aereo mentre sono in viaggio con destinazione il matrimonio della figlia, determinati a impedire che la giovane compia il loro errore e "butti" i migliori anni della sua vita, tra disavventure, serata ad alto tasso alcolico e contrattempi di ogni genere.

Ticket to Paradise, diretto da Ol Parker (Mamma Mia! Here We Go Again), racconta la storia di una coppia di ex che si ritrovano impegnati nella stessa missione: fermare la loro figlia, incredibilmente innamorata, prima che compia il loro stesso errore.

Julia Roberts e George Clooney interpreteranno gli ex coniugi, mentre Kaitlyn Dever dovrebbe essere la figlia dei protagonisti. Nel cast ci sarà anche Lucas Bravo.

Parker ha firmato la sceneggiatura del progetto, distribuito nei cinema americani dal 21 ottobre 2022, in collaborazione con Daniel Pipski.