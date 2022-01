Ticket to Paradise: Julia Roberts e George Clooney in Australia sul set della romcom (FOTO)

Julia Roberts e George Clooney avvistati in Australia sul set della romcom Ticket to Paradise. I due attori sono attualmente impegnati nella Gold Coast e gli obiettivi dei curiosi li hanno immortalati in alcune foto in cui sono impegnati sul set.

Ticket to Paradise, diretto da Ol Parker, racconta la storia di una coppia di ex che si ritrovano impegnati nella stessa missione: fermare la loro figlia, incredibilmente innamorata, prima che compia il loro stesso errore.

Julia Roberts e George Clooney interpreteranno gli ex coniugi, mentre Kaitlyn Dever dovrebbe essere la figlia dei protagonisti. Nel cast anche Billie Lourd e Lucas Bravo.

George Clooney di recente è stato impegnato dietro la macchina da presa. La sua ultima fatica è The Tender Bar, in arrivo su Amazon Prime Video il 7 gennaio. Il divo ha spiegato al Guardian all'inizio di questo mese perché ha recitato meno negli ultimi anni:

"In generale, non ci sono così tante parti fantastiche e, guardate, non devo recitare per forza. Mia moglie ed io abbiamo avuto questa conversazione quando ho compiuto 60 anni quest'estate. Ho detto, 'Posso ancora andare in giro, ed entrambi amiamo quello che facciamo. Ma dobbiamo assicurarci di non prenderci in giro.' Quindi è legato al fatto che ci assicuriamo di vivere le nostre vite".