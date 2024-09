Thunderbolts: il trailer ha svelato il ritorno di Scarlett Johansson in un ruolo sorprendente

Il teaser trailer di Thunderbolts è stato pubblicato ieri e ha rivelato a sorpresa che Scarlett Johansson tornerà nel Marvel Cinematic Universe in un modo molto inaspettato.

Infatti, gli elenchi del cast e della troupe della pellicola hanno rivelato che la Johansson fa effettivamente parte del film... come produttore esecutivo! Questo dato ha perfettamente senso, considerato che la Johansson è stata produttrice esecutiva di Black Widow (2021) - uno dei numerosi progetti del MCU che sono stati propedeutici per questo film corale che vedrà al centro il team dei Thunderbolts.

Poi, il fatto che la Johansson sia tornata come produttrice esecutiva di Thunderbolts - che come noto continuerà le storie dei personaggi chiave di Black Widow - è già un indizio più che succoso. Thunderbolts arriverà nelle sale il 2 maggio 2025.

Nel 2021, se ricorderete, si era diffusa inoltre la notizia che il presidente della Marvel Kevin Feige e Scarlett Johansson stavano lavorando insieme come produttori a un progetto misterioso ambientato nel MCU:

"Stiamo già lavorando con Scarlett a un altro progetto top-secret dei Marvel Studios non legato alla Vedova Nera con lei come produttrice", aveva dichiarato Feige all'epoca. "Scarlett è una delle attrici più talentuose, versatili e amate del nostro tempo. È stato davvero un piacere lavorare con una persona del suo calibro. Dalle epiche sessioni di allenamento per prepararsi al combattimento in corridoio in Iron Man 2, al tour stampa intorno al mondo di Avengers: Endgame alla collaborazione come produttrice in Black Widow, lavorare con Scarlett è stata davvero una delle collaborazioni più memorabili e gratificanti della mia carriera".

La Johansson aveva risposto alle domande sul misterioso progetto ogni volta che si presentava alla stampa, anche nel 2023, quando aveva confermato che il suo progetto per il MCU era "ancora in sviluppo. Sì, è ancora in corso. Sta ancora accadendo, ma non al momento perché è tutto bloccato in questo momento a causa dello sciopero della WGA. Siamo tutti in una sorta di situazione di attesa... Prima dello sciopero, eravamo nel bel mezzo dello sviluppo, e ora tutto è fermo".