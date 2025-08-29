Thunderbolts è un successo in streaming: ecco tutti i numeri registrati su Disney+

Thunderbolts ha ricevuto recensioni estremamente positive quando è uscito nelle sale all'inizio di quest'anno, ma ciò non si è tradotto in un aumento delle vendite dei biglietti.

Il film corale dei Marvel Studios ha incassato solo 382,4 milioni di dollari in tutto il mondo, un risultato scioccante che ha lasciato perplessi gli analisti del botteghino e gli stessi produttori che hanno lanciato il Marvel Cinematic Universe.

I Marvel Studios hanno quindi rapidamente deciso di promuoverlo come The New Avengers, ma ciò non è bastato e il suo insuccesso è stato attribuito a un cast composto principalmente da personaggi secondari provenienti per la maggior parte dalle serie uscite su Disney+.

Thunderbolts*: Wyatt Russell, David Harbour, Sebastian Stan, Hannah John-Kamen, Florence Pugh in un'immagine

La rivincita di Thunderbolts dopo l'uscita in streaming

Tuttavia, sembra che la scena post-crediti che spiana la strada all'arrivo di Avengers: Doomsday abbia aumentato l'interesse, così come le recensioni entusiastiche. Secondo il servizio di monitoraggio dello streaming FlixPatrol, Thunderbolts è diventato il film più popolare di Disney+ negli Stati Uniti e il terzo titolo più visto in streaming a livello mondiale dopo solo un giorno sulla piattaforma.

Il numero di spettatori in streaming si traduce in entrate per uno studio come la Disney? È una domanda complicata a cui rispondere, anche se il successo del film su Disney+ è probabilmente di buon auspicio per i personaggi che ora si fanno chiamare Nuovi Vendicatori.

Non in termini di sequel, ma al di là di Avengers: Doomsday, possiamo sicuramente aspettarci di vedere ancora Sentry, Yelena Belova e gli altri, se i Marvel Studios riterranno che i fan ne vogliano ancora (ad esempio, si vocifera già che Florence Pugh apparirà al fianco di Tom Holland in Spider-Man: Brand New Day).