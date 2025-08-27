Thunderbolts*: i fan sognano una storia d’amore tra Sebastian Stan e Geraldine Viswanathan

Con l'uscita Thunderbolts e il debutto in streaming su Disney+, i fan dell'universo Marvel hanno iniziato a fantasticare su una nuova e inaspettata coppia: quella formata da Bucky Barnes, il Soldato d'Inverno, e Mel, la new entry interpretata da Geraldine Viswanathan. L'attrice, entrata nel cast a gennaio 2024 dopo l'uscita di Ayo Edebiri, ha voluto commentare apertamente l'argomento, sorprendendo con alcune dichiarazioni che stanno già facendo discutere gli appassionati.

Geraldine Viswanathan parla della chimica tra Mel e Bucky

In un'intervista rilasciata a ComingSoon, Geraldine Viswanathan ha raccontato la sua esperienza sul set e ha espresso entusiasmo per il legame creatosi tra Mel e Bucky. Nel film, il suo personaggio è l'assistente di Valentina Allegra de Fontaine, interpretata da Julia Louis-Dreyfus, ma la giovane attrice ha sottolineato quanto sia stato stimolante recitare accanto a Sebastian Stan.

Thunderbolts*: Sebastian Stan in una scena

"La gente lo sta già shippando", ha dichiarato sorridendo. "È bello vedere Mel in una dinamica che non riguarda soltanto il suo capo. Quelle scene con Sebastian sono state davvero divertenti da girare: c'era un botta e risposta naturale. Lui è un attore leggendario, un vero veterano dell'MCU, e lavorare insieme è stata un'esperienza che mi ha arricchita. Adoro che i fan abbiano dato libero sfogo alla loro immaginazione: è qualcosa che rende tutto ancora più divertente".

Il personaggio di Mel e i legami con i fumetti Marvel

Se nel film Mel appare principalmente come spalla della potente Valentina Allegra de Fontaine, nei fumetti la sua storia è molto diversa. Qui infatti la conosciamo come Songbird, una supercriminale redenta che diventa a tutti gli effetti un'eroina. Questo dettaglio non è sfuggito al pubblico più attento, che già immagina possibili sviluppi futuri per il personaggio di Geraldine Viswanathan nel Marvel Cinematic Universe.

Thunderbolts*: Julia Louis-Dreyfus e Geraldine Viswanathan

Le scene con Bucky hanno aggiunto una sfumatura inedita, creando un'alchimia che ha sorpreso perfino la produzione. Ed è proprio questa chimica a spingere molti spettatori a chiedere un arco narrativo romantico, un potenziale filone che i Marvel Studios potrebbero decidere di esplorare nelle prossime fasi dell'MCU.

Le reazioni dei fan e il futuro della coppia Mel-Bucky

Dopo l'uscita del film, internet si è rapidamente popolato di meme, fan art e video che celebrano il rapporto tra Mel e Bucky. Molti spettatori hanno iniziato a chiedere a gran voce di vedere i due personaggi come coppia ufficiale, lanciando l'hashtag dedicato e alimentando un vero e proprio fenomeno social.

Julia Louis-Dreyfus e i Thunderbolts a colloquio

Per ora non ci sono conferme ufficiali su un eventuale ritorno di questa dinamica in futuri progetti Marvel. Tuttavia, le dichiarazioni di Viswanathan lasciano intendere che l'attrice non solo approva la direzione immaginata dal fandom, ma sarebbe anche entusiasta di tornare a lavorare con Sebastian Stan in un contesto che metta ancora più in risalto il loro legame.