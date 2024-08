Thunderbolts*: la squadra completa è in azione nel primo trailer del film

Il trailer completo di Thunderbolts* mostrato durante il D23 è finalmente trapelato online, dandoci un'occhiata alla squadra in azione.

Dopo il suo recente debutto durante il D23, il primo trailer completo di Thunderbolts dei Marvel Studios è finalmente trapelato online.

Il filmato inizia con Yelena Belova (Florence Pugh) che fa visita a Red Guardian (David Harbour) per dire al padre adottivo che c'è "qualcosa che non va" in lei, poiché non si sente più appagata dal suo lavoro.

Poi vediamo delle rapide inquadrature di Spettro (Hannah John-Kamen), Bucky Barnes/Soldato d'Inverno (Sebastian Stan), John Walker/Agente degli Stati Uniti (Wyatt Russell) e Taskmaster (Olga Kurylenko) che convergono tutti nello stesso luogo e iniziano a combattere sulle note di Where is my Mind dei Pixies.

Yelena si rende conto che sono stati mandati tutti nello stesso posto nella speranza di farsi fuori a vicenda, ed è qui che incontriamo Bob (Lewis Pullman). Purtroppo non lo vediamo in modalità Sentry, ma si dice che a un certo punto del film si metta il costume.

Vediamo poi la squadra in azione, insieme alla Contessa Valentina Allegra de Fontaine (Julie Louis Dreyfus). Il trailer si conclude con una scena divertente, con il Guardiano Rosso che continua a blaterare e Yelena che dice ai suoi nuovi alleati che è meglio cercare di ignorarlo.

Thunderbolts* sarà un film sui Dark Avengers? La teoria dei fan impazza in rete

Il titolo misterioso

Alla Kurylenko - che riprenderà il suo ruolo di Vedova Nera nel ruolo di Taskmaster - è stato chiesto di parlare di questo misterioso asterisco durante una recente intervista con Screen Rant e, pur scegliendo con cura le parole, l'attrice ha confermato che il progetto ha subito alcuni cambiamenti da quando è stato annunciato.

The first trailer for Marvel Studios' 'THUNDERBOLTS' ???? pic.twitter.com/oIi4OxIocM — Thunderbolts News (@thunderbnews) August 13, 2024

"Beh, hanno cambiato un paio di cose. È tutto quello che posso dire, ma questo non vuol dire nulla, perché ovviamente ogni film è diverso e in ogni film le cose cambiano. Ma sì, sarà diverso, vedremo. Non c'è niente che possa dire".

La spiegazione più probabile è che Thunderbolts alla fine si riveli come un film completamente diverso (Dark Avengers, per esempio). Se è così, la Marvel ha chiaramente intenzione di tenerlo nascosto il più a lungo possibile. L'uscita di Thunderbolts nelle sale è prevista per il 2 maggio 2025.