Thunderbolts, Sebastian Stan svela il ritorno di Bucky e quando inizieranno le riprese del film Marvel

Impegnato nella promozione del suo nuovo film, A Different Man, Sebastian Stan ha potuto svelare qualche dettaglio del suo ritorno nei panni di James "Bucky" Barnes / Soldato d'Inverno nel film dei Marvel Studios Thunderbolts.

Stan, oltre ad anticipare il film corale in cui riprenderà i panni del personaggio che avevamo lasciato in The Falcon and the Winter Soldier, ha svelato quando inizieranno le riprese: "Sono entusiasta. Tornerò praticamente tra un mese o poco più. Mi è mancato. È un grande cast".

Stan ha anche accennato alle recenti difficoltà della Marvel al botteghino. "La media di battute è così alta che è difficile riuscire a fare sempre tutto subito. È sempre stata una grande esperienza. Con questo in particolare, penso che ci siano molte cose buone".

Chi comprende il team Thunderbolts?

Il team dei Thunderbolts è attualmente composto da Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah John-Kamen), Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes/Soldato d'Inverno (Sebastian Stan), John Walker/Agente USA (Wyatt Russell) e Taskmaster (Olga Kurylenko).

La Contessa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) metterà insieme la squadra e potrebbe anche essere parzialmente responsabile della creazione di Sentry. Harrison Ford sostituirà il compianto William Hurt nel ruolo di Thaddeus "Thunderbolt" Ross, che potrebbe trasformarsi in Hulk Rosso.