Thunderbolts*, il regista spiega perché quella morte nel film era necessaria

Il regista di Thunderbolts* ha spiegato il motivo per cui ha deciso di far morire quel personaggio e l'importanza della sua dipartita all'interno del film

L'ultimo film appena rilasciato dell'MCU, incentrato su una banda di antieroi che assumono il nome di Thunderbolts*, sta facendo ben parlare il grande il pubblico, e sembra che i Marvel Studios questa volta abbiano fatto centro.

Nel cast ci sono attori del calibro di Florence Pugh, Wyatt Russel, David Harbour e Sebastian Stan. Thunderbolts* è un film in cui tutto può accadere e di solito accade. Sebbene la pellicola abbia grandi implicazioni per il futuro del MCU, una morte importante che ha luogo nel corso del film sta causando parecchie polemiche tra i fan della Marvel.

In una recente discussione con il settimanale Entertainment Weekly, il regista Jake Schreier ha approfondito il tema della morte nel film Marvel e del perché fosse necessario per la trama e quale messaggio voleva mandare.

Attenzione. Se non avete ancora visto Thunderbolts*, sappiate che ci immergeremo in un territorio ricco di spoiler.

L'importanza della morte di Taskmaster

Black Widow: Taskmaster in una scena del film

Taskmaster è apparso per la prima volta nel film del MCU, Black Widow, con la mercenaria che imitava le mosse, liberata dalla programmazione della Stanza Rossa e apparentemente destinata a diventare un agente della Valentina di Julia Louis-Dreyfus.

Durante una scena cruciale di Thunderbolts, Taskmaster viene uccisa da Ghost e Schreier ha spiegato perché questo momento era necessario*:

"La decisione di farlo quando l'abbiamo fatto, abbiamo esaminato molte versioni diverse e ci abbiamo pensato molto attentamente. E ci è sembrato che, anche se sarebbe stato molto bello - e Olga è un'attrice meravigliosa - averla nella squadra per più tempo, quella morte avrebbe avuto un riverbero molto più forte e avrebbe reso più difficile trovare il nostro equilibrio totale se fosse avvenuta più avanti nel film".

Il regista ha proseguito:

"Avrebbe occupato uno spazio emotivo molto più ampio, che avrebbe calpestato ciò che dovevamo davvero costruire. E abbiamo così poco spazio narrativo per farlo, ovvero il legame tra Yelena e Bob [Lewis Pullman], e il film si basa proprio su questo. Quindi, per mantenere il nostro tono e per costruire quella squadra insieme, è stato meglio, anche se sembra un po' a sangue freddo, farlo accadere così presto".

Schreier ha poi spiegato che, sebbene la morte di Taskmaster sia stata improvvisa, aveva previsto che avrebbe avuto un grande impatto sul resto del MCU:

"Come dice Yelena più avanti nel film, 'Ha avuto una vita dura. Ha ucciso un sacco di persone e poi è stata uccisa, proprio come noi un giorno, e penso che il suo personaggio continui a vivere nel film nel modo in cui pensano a questo, a quello che hanno fatto e a cosa significa andare in giro allegramente a fare quello che ci viene ordinato di fare, e ad esistere in questo luogo isolato e oscuro". Thunderbolts* è ora nelle sale.