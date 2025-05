Thunderbolts* ancora in testa al box office USA, I peccatori supera il traguardo dei 200 milioni

Thunderbolts si gode un altro weekend, il secondo, in vetta alla classifica degli incassi americani anche se gli incassi della pellicola targata Marvel calano del 50%. La pellicola interpretata da Florence Pugh, Sebastian Stan e David Harbour ha incassato altri 33 milioni arrivano a un totale domestico di oltre 128 milioni mentre gli incassi globali si aggirano sui 272 milioni. Si tratta di un risultato importante anche se, con un budget di produzione di 180 milioni di dollari oltre a circa 100 milioni di dollari di costi di marketing, il film dovrà comunque giocare sulla lunga durata dato che la concorrenza estiva si farà più serrata.

Una scena de I peccatori

Ed è un risultato importante anche quello ottenuto da I peccatori, period horror vampiresco di Ryan Coogler, che ha superato il traguardo dei 200 milioni domestici, aggiungendo altri 21 milioni che portano la pellicola con Michael B. Jordan a 214,4 milioni. Successo di pubblico e critica per la pellicola che vede due gemelli imprenditori intenti a lottare contro i vampiri in una cittadina del Sud negli anni '30.

Stabile in terza posizione Un film Minecraft. Altri 8 milioni portano la giocosa pellicola con Jack Black e Jason Momoa a un totale domestico di 409 milioni e a un incasso globale di 909 milioni. La pellicola targata Warner Bros. è attualmente il maggior incasso di Hollywood dell'anno nonostante i giudizi non proprio entusiastici della critica, come conferma la nostra recensione di Un film Minecraft.

Al quarto posto resiste The Accountant 2, sequel dell'action con la star Ben Affleck. Altri 6 milioni d'incasso portano il totale a 50,8 milioni in tre settimane. Se si sommano gli incassi internazionali il film d'azione rivolto a un pubblico adulto arriva a 76 milioni globali, non esattamente un successo visto che la pellicola ha un budget dichiarato di 80 milioni di dollari.

Al quinto posto troviamo l'unico debutto di questo weekend, lo slasher Clown in a Cornfield, che ruota attorno a un clown assassino che decima la comunità di una cittadina in crisi economica. Debutto da 3,6 milioni raccolti in 2.277 cinema, con una media per sala di 1.602 dollari per la pellicola orrorifica diretta da Eli Craig e interpretata da Will Sasso e Kevin Durand.