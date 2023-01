Thunderbolts: Julia Louis-Dreyfus svela quando inizieranno le riprese

Julia Louis-Dreyfus ha svelato quando inizieranno le riprese di Thunderbolts, uno dei nuovi progetti targati Marvel Studios.

L'attrice ha debuttato nel ruolo della Contessa Valentina Allegra de Fontaine in occasione della serie The Falcon and the Winter Soldier con star Anthony Mackie e Sebastian Stan, apparendo poi brevemente in Black Widow.

In una nuova intervista rilasciata a Variety, Julia Louis-Dreyfus ha ora parlato della sua esperienza nel MCU con la parte della donna potente che ha degli obiettivi piuttosto oscuri.

Nel film con star Florence Pugh e Scarlett Johansson si era scoperto che Val è a capo della CIA.

Julia ha ora dichiarato che le riprese di Thunderbolts inizieranno nel mese di giugno. L'attrice ha svelato che è pronta a imegnarsi nelle scene d'azione: "L'ho proposto io in realtà. Ho detto loro che volevo davvero, realmente, lottare. Vedremo cosa accadrà. Non ho ancora visto lo script".

Julia ha però ammesso che c'è un lato negativo: "Farò meglio a mettermi in forma".

Il personaggio affidato a Louis-Dreyfus, inoltre, aveva inizialmente molta importanza in Black Panther: Wakanda Forever, elemento poi modificato per dare spazio alla morte di Re T'Challa.

La sua interprete ha poi dichiarato che il cambiamento nel look della Contessa è stato deciso da lei: "Nel fumetto ha una specie di ciuffo bianco nei capelli, ma ho pensato che il viola l'avrebbe resa più contemporanea. E non volevo che somigliasse troppo a Crudelia o personaggi simili".

I fan dovranno attendere il 26 luglio 2024 per vedere Thunderbolts nelle sale, film scritto da Eric Pearson.

Nel cast ci saranno anche Florence Pugh (Yelena Belova/Black Widow), Wyatt Russell (John Walker/US Agent), Hannah John-Kamen (Ava/Ghost), David Harbour (Red Guardian), e Sebastian Stan (Winter Soldier).