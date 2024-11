Thunderbolts è un disastro? Riprese aggiuntive a dicembre, come sono andate le proiezioni di prova

Anche le proiezioni di prova del film corale dei Marvel Studios non sarebbero andate nella maniera sperate, così saranno effettuate altre riprese

Dopo i ripetuti problemi di Captain America: Brave New World, sembra che anche Thunderbolts non stia riscontrando i risultati sperati nelle proiezioni di prova con il pubblico, così la produzione pare sia destinata a tornare dietro la macchina da presa.

Secondo lo scooper di Hollywood Daniel Richtman, la Marvel avrebbe programmato alcuni reshoots per Thunderbolts a dicembre, anche se non è stato specificato quanto dureranno queste nuove riprese aggiuntive.

I reshoot sono un evento comune per i film tratti dai fumetti, già Captain America: Brave New World era stato sottoposto a lunghe riprese aggiuntive dall'estate dopo che le riprese era terminate addirittura l'anno scorso. Thunderbolts, invece, è stato girato tra febbraio e giugno di quest'anno, ma ora si dovrà tornare sul set.

Nonostante le riprese aggiuntive previste per Thunderbolts, Richtman sostiene che la Marvel è "abbastanza soddisfatta del film". Inoltre, all'inizio di questo mese si sono svolte delle proiezioni di prova per il pubblico, e qui avrebbe ottenuto reazioni positive da parte dei presenti.

Diretto da Jake Schreier, Thunderbolts promette grandi sfide e cambiamenti nel MCU, concludendo la Fase Cinque e preparando gli eventi per i prossimi sequel degli Avengers. Il film vede l'omonimo gruppo di antieroi ed ex-cattivi svolgere compiti per il governo degli Stati Uniti. Sebbene i dettagli sulla trama siano stati tenuti nascosti, il trailer rilasciato di recente sembra aver fornito alcuni indizi su ciò che i fan possono aspettarsi.

Il mistero più grande riguarda l'asterisco del film, che ha portato i fan a teorizzare cosa potrebbe significare per il gruppo e per l'MCU. Alcune delle star del film hanno lasciato intendere che l'asterisco indica l'arrivo di grandi cambiamenti, e alcuni dettagli della trama suggeriscono che alcuni membri del collettivo titolare potrebbero non sopravvivere.