Thunderbolts: il regista del film Marvel commenta la scena del braccio di vibranio in lavastoviglie

Il regista della pellicola che vedrà in scena il gruppo di supereroi della Marvel ha commentato la bizzarra scena vista nel trailer

Il regista Jake Schreier ha fatto riferimento alla scena della lavastoviglie inserita nel trailer di Thunderbolts, spiegando l'esilarante processo con cui Bucky Barnes (Sebastian Stan) sceglie di conservare il suo braccio di vibranio.

Il primo trailer del film Marvel Studios, infatti, presenta una breve inquadratura di Bucky Barnes che tira fuori il suo braccio di vibranio da una lavastoviglie - una grande differenza rispetto all'elegante custodia in cui il braccio di Bucky ci è sempre stato presentato.

Alcuni fan hanno trovato l'inquadratura divertente, mentre altri hanno trovato un po' preoccupante il fatto che Thunderbolts stesse usando il braccio di vibranio di Bucky Barnes come elemento comico del trailer. L'attesa è ancora lunga, in quanto il film uscirà nelle sale il 2 maggio 2025.

Nel corso di un'intervista concessa a Empire, Schreier ha affrontato il tema del braccio di Bucky e ha approfittato del dibattito tra i fan online su di esso per parlare di un "profondo viaggio emotivo" che attende Bucky e il resto del cast di Thunderbolts: "Venite per le battute sulla lavastoviglie, rimanete per il profondo viaggio emotivo".

Mentre la scena strapperà sicuramente qualche risata, l'intero cast dei Thunderbolts avrà probabilmente lo stesso numero di battute comiche nel film. Solo nei trailer, Red Guardian, Yelena Belova e USA Agent hanno pronunciato alcune battute divertenti, suggerendo che il film sarà ricco di umorismo. Come ha sottolineato Schreier, Thunderbolts offrirà anche a Bucky Barnes un arco narrativo che renderà giustizia al personaggio senza banalizzare il suo percorso.

Inoltre, il potente braccio di vibranio di Bucky Barnes ha un grande significato nel MCU. L'originale rappresentava il lavaggio del cervello subito da parte dell'Hydra, mentre la protesi di vibranio progettata dai wakandiani era un monito della sua guarigione. Vedere Bucky trattare il suo nuovo braccio come un oggetto normale può sembrare strano ai fan di lunga data del MCU. Tuttavia, poiché il contesto della scena è ancora sconosciuto, è possibile che Bucky conserverà il braccio nella lavastoviglie per nasconderlo a qualcuno dei Thunderbolts.