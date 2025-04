Thunderbolts*, prime reazioni: "Florence Pugh superba", "porta Yelena Belova a un livello superiore"

Dopo la premiere londinese le prime reazioni della stampa internazionale a Thunderbolts si sono fatte strada sui social media. A catturare l'attenzione dei critici, che hanno definito il cinecomic "un'audace immersione nel trauma, nella guarigione e nella redenzione" sarebbe soprattutto la performance di Florence Pugh nei panni di Yelena Belova. L'attrice inglese sarebbe stata definita superba e capace di portare il personaggio "a un livello superiore".

Al fianco di Florence Pugh in Thunderbolts anche Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Lewis Pullman, Hannah John-Kamen, David Harbour e Julia Louis-Dreyfus.

Il cinecomic, in arrivo nei cinema italiani a partire dal 30 aprile, segue uno sgangherato gruppo di antieroi costretti a collaborare fianco a fianco in una pericolosa missione dopo essere rimasti invischiati in una trappola mortale. Jake Schreier ha diretto il film da una sceneggiatura di Eric Pearson e Joanna Calo.

Un'immagine di Sentry

Le impressioni della critica

Il caporedattore di Next Best Picture, Matt Neglia, ha scritto che Thunderbolts è "uno dei film Marvel più cupi fino ad oggi degno di Florence Pugh, che porta sulle sue spalle gran parte del peso drammatico del film, mentre Lewis Pullman offre un'interpretazione complessa nei panni di un personaggio empatico in guerra con se stesso. Potrebbe non essere il film Marvel più appariscente, divertente o forte, ma le sue asperità e imperfezioni in qualche modo si adattano perfettamente a questa squadra di antieroi disadattati".

La sceneggiatrice Emily Murray ha definito Thunderbolts senza dubbio "uno dei migliori film dell'MCU da molto tempo", aggiungendo: "Possiede energia, carisma e racconta una storia autenticamente emozionante con cui ti immedesimi. È commovente. Florence Pugh, in particolare, è superba".

"Mettere l'accento sul lavoro sui personaggi e sull'azione concreta fa sì che questo film ci riporti al sapore della vecchia Marvel", ha scritto il critico Brandon Norwood, che si è detto "scioccato da quanto il film sia buono. Vorrei che ci fossimo arrivati prima. Aiuta anche il fatto che questo team disfunzionale possieda una certa alchimia."

Il critico cinematografico Amon Warmann ha affermato che Thunderbolts "è davvero fantastico", definendolo "un film di supereroi visivamente audace ed emotivamente coinvolgente, che mette in primo piano la salute mentale". Warmann ha aggiunto che Pugh "è l'anima del film" al film, mentre David Harbour "è costantemente divertente", e ha osservato che Pullman "potrebbe rubare la scena"_.

La sceneggiatrice Mia Pflüger ha elogiato Florence Pugh per il suo lavoro sulle acrobazie, di cui la star ha parlato di recente.

"Florence Pugh porta Yelena Belova a un altro livello in #Thunderbolts. Le conferisce un ulteriore livello di vulnerabilità, forza e anche imperfezione. In più, c'è un perfetto scambio drammatico tra lei e Alexei. Il futuro della nuova generazione di supereroi è in buone mani con lei", ha scritto Pflüger su X.