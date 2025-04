Thunderbolts* debutta su Rotten Tomatoes col secondo punteggio più alto di sempre per un film MCU

Partenza col botto per Thunderbolts. Il team dei "brutti anatroccoli" del parterre Marvel ha convinto il pubblico a promuovere la pellicola che racconta le gesta del manipolo di anti-eroi coinvolti in una pericolosa missione. Una boccata di aria fresca accolta con gioia dagli spettatori, come dimostra l'elevato punteggio su Rotten Tomatoes.

Al momento del debutto, Thunderbolts veniva promosso con un bel 95%, secondo debutto più alto di sempre per un film dell'MCU dopo Black Panther, che aveva totalizzato 96%. Tuttavia, con l'arrivo di nuove recensioni, il punteggio dei critici per il film dell'MCU è calato a 88%, poiché i numeri tendono a fluttuare in base alla settimana di uscita. Nel complesso, la saga del Multiverso ha diviso gli spettatori, con film come Spider-Man: No Way Home e Deadpool & Wolverine che hanno ottenuto un successo universale, mentre titoli come Eternals e Captain America: Brave New World hanno faticato molto.

Questo non sembra il caso del nuovo cinecomic, come rivela la nostra Thunderbolts*, recensione: la ribalta dei perdenti di casa Marvel, che avrebbe messo d'accordo pubblico e critica.

Il villain Sentry

La rinascita di Marvel?

Il punteggio di Thunderbolts su Rotten Tomatoes è impressionante se paragonato all'MCU nel suo complesso, ma lo è ancora di più se si considera la Saga del Multiverso. Dato che questa fase del franchise si è rivelata così divisiva, Marvel ha disperatamente bisogno di nuovi successi come Deadpool & Wolverine. A giudicare dal riscontro positivo ricevuto dalla critica, è facile immaginare che Thunderbolts possa generare lo stesso tipo di entusiasmo da parte dei fan, diventando il successo al botteghino che lo studio si augura.

Julia Louis-Dreyfus circondata dai Thunderbolts

Come anticipato, gran parte del cast di Thunderbolts farà ritorno in Avengers: Doomsday. Con Marvel che scommette tutto sul Dottor Destino di Robert Downey Jr. dopo aver licenziato Jonathan Majors, interprete del villain Kang il Conquistatore, adesso si guarda con interesse al ritorno dei fratelli Russo, fautori di alcuni dei maggiori successi dello studio, alla regia di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, la cui uscita è prevista per il maggio 2026 e 2027.

In Thunderbolts, da oggi nei cinema italiani, l'improbabile team composto dagli ex villain Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster e John Walker si ritrova a unire le forze per compiere una nuova missione. Dopo essersi ritrovati invischiati in una trappola mortale tesa da Valentina Allegra de Fontaine, gli outsider devono imbarcarsi in una pericolosa missione che li costringerà a confrontarsi con gli angoli più oscuri del loro passato. Questo gruppo disfunzionale si distruggerà o troverà la redenzione e si unirà sotto l'insegna di qualcosa di molto più grande prima che sia troppo tardi?