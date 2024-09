Thunderbolts*: David Harbour fa riferimento all'asterisco e alle teorie dei fan

Mentre cresce l'attesa dei fan per Thunderbolts, continuano a essere poste domande sul perché il prossimo blockbuster del Marvel Cinematic Universe abbia un asterisco nel titolo. La star David Harbour ha spiegato il motivo per cui è stato aggiunto quell'asterisco e ha risposto ad alcune delle teorie dei fan sulla questione e sulla trama.

Nel corso di una recente intervista, Harbour ha commentato il dibattito sull'asterisco scatenato da un video sul set della co-protagonista Florence Pugh prima che la Marvel confermasse il titolo leggermente modificato al CinemaCon di aprile. In mezzo alle dilaganti speculazioni sul motivo dell'asterisco, Harbour ha confermato di sapere il motivo della sua presenza, ma di non poterne rivelare il significato.

"Voglio dire, hanno messo l'asterisco, retroattivamente. L'asterisco era un'idea che qualcuno aveva... Cosa posso dire per non mettermi nei guai? L'asterisco è molto bello. Capisco perché la qualcuno possa mettere un asterisco. Sono entusiasta che anche gli spettatori lo vedano. Ma, di nuovo, non posso dire di più", ha dichiarato l'attore, che torna a interpretare il personaggio di Red Guardian dopo il suo debutto in Black Widow.

Black Widow, David Harbour in una scena del primo trailer del film

Gli appassionati del MCU hanno avanzato diverse teorie per la presenza dell'asterisco, suggerendo che Thunderbolts sia collegato alla serie di fumetti Dark Avengers, in cui supercattivi e antieroi si travestono da venerati supereroi. Altri ritengono che il film della Fase Cinque contenga easter eggs per Avengers: Doomsday. Harbour non ha dato troppo peso alle teorie, anche se ha ribadito che il film sarà fedele ai fumetti e che non creerà problemi al pubblico.

Thunderbolts getterà le basi per il debutto degli X-Men nell'MCU?

"Ho iniziato ad allontanarmi da tutto questo perché mi sembrava di imbattermi in articoli scritti dall'IA", ha continuato Harbour. "Mi chiedo: chi l'ha scritto? Non è nemmeno inglese. Ma penso che possa diventare pericoloso perché non voglio sentire l'opinione di tutti su ogni genere di cose che mi riguardano. Il film è molto fedele ai fumetti, cosa che mi ha fatto piacere. Penso che ci possano essere delle speculazioni su ciò che la gente capisce dei fumetti rispetto a chi li ha letti davvero e che ci siano molti esperti là fuori che si infastidiscono molto. Credo che l'idea ci piaccia molto, eppure è molto sorprendente perché, come sapete, non credo che Red Guardian sia presente in nessuna delle storie dei Thunderbolts. Quindi vi sorprenderemo".

La data d'uscita di Thunderbolts è fissata per il 2 maggio 2025; sarà il secondo film dei Marvel Studios a debuttare nelle sale l'anno prossimo dopo Captain America: Brave New World, previsto per il 14 febbraio precedente.