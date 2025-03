Thunderbolts: il teaser svela Bucky Barnes alla guida della nuova squadra Marvel

Mentre l'uscita di Thunderbolts si avvicina, continuano a emergere nuovi dettagli e materiali promozionali. Oggi, Marvel Studios ha pubblicato un teaser inedito che offre un'anteprima dell'azione e dei personaggi del film.

Con gli Avengers che si sono sciolti, Valentina Allegra de Fontaine (interpretata da Julia Louis-Dreyfus) convince il governo a inviare la sua nuova squadra contro una minaccia imminente. Nel video, Bucky Barnes (Sebastian Stan) guida un gruppo di "eroi poco convenzionali" in una missione ad alto rischio per fermare Sentry, il temibile antagonista della storia.

Trama, cast e colonna sonora di Thunderbolts

Recentemente è stato confermato che il film avrà una durata di 2 ore e 6 minuti, un tempo standard per le produzioni del Marvel Cinematic Universe. Per quanto riguarda le previsioni d'incasso, le stime attuali indicano un debutto tra i 67 e gli 82 milioni di dollari nel weekend di apertura, un risultato discreto considerando il budget di circa 180 milioni di dollari (escludendo i costi aggiuntivi).

In Thunderbolts, i Marvel Studios assemblano una squadra di antieroi composta da Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster e John Walker. Dopo essere caduti vittima di una trappola orchestrata da Valentina Allegra de Fontaine, questi outsider devono affrontare una missione estremamente pericolosa che li costringerà a confrontarsi con il loro passato. Riusciranno a collaborare o finiranno per autodistruggersi prima di portare a termine l'incarico?

Il cast vede il ritorno di volti noti del MCU come Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Hannah John-Kamen e Julia Louis-Dreyfus. A loro si aggiungono nuove presenze nel franchise, tra cui Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer e Wendell Edward Pierce.

Durante un recente live-stream della Marvel, è stato inoltre annunciato che la maggior parte del cast principale (eccetto Olga Kurylenko) sarà presente in Avengers: Doomsday. La regia di Thunderbolts è affidata a Jake Schreier, con Kevin Feige alla produzione e Louis D'Esposito, Brian Chapek e Jason Tamez come produttori esecutivi.

Un'ulteriore novità riguarda la colonna sonora: i Marvel Studios hanno scelto Son Lux per comporre la musica del film. La band sperimentale statunitense, composta da tre membri, è stata candidata agli Oscar e ai BAFTA per la colonna sonora di Everything Everywhere All at Once.