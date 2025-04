Thunderbolts: svelati i character poster del nuovo film Marvel in arrivo

Mentre cresce l'attesa per l'uscita di Thunderbolts, i Marvel Studios hanno rilasciato sei character poster dedicati ai principali protagonisti del film: Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah John-Kamen), Taskmaster (Olga Kurylenko) e John Walker (Wyatt Russell). Potete vedere le immagini di seguito.

Sebbene la trama ufficiale sia ancora avvolta nel mistero, la storia seguirà un gruppo di antieroi costretti a collaborare dopo essere caduti in una trappola orchestrata da Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus). Insieme, dovranno affrontare i fantasmi del loro passato e una minaccia inedita per il Marvel Cinematic Universe: Sentry, interpretato da Lewis Pullman.

Red Guardian. Marvel Studios' #Thunderbolts* crashes into theaters May 2. pic.twitter.com/2RplU9hPZB — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 2, 2025

Con il CinemaCon in programma per domani, è possibile che i Walt Disney Studios mostrino una nuova anteprima esclusiva del film. Anche se non ci sono conferme ufficiali, non si esclude l'eventualità che un nuovo trailer possa essere rilasciato online in contemporanea.

Cast e dettagli di Thunderbolts

Thunderbolts rappresenta l'ultimo tassello della Fase Cinque del MCU, prima della chiusura ufficiale con Ironheart. La Fase Sei prenderà il via in estate con I Fantastici Quattro: First Steps.

thunderbolts* brought back the character posters! pic.twitter.com/TEE37X8Vdh — sophia (@hellopugh) April 2, 2025

Il cast del film vanta nomi di alto profilo, tra cui Florence Pugh (Piccole Donne, Midsommar, Vedova Nera), Sebastian Stan (Captain America: The Winter Soldier, Pam & Tommy, I, Tonya), Wyatt Russell (The Falcon and the Winter Soldier, 22 Jump Street, Overlord), Olga Kurylenko (Quantum of Solace, Oblivion, Vedova Nera), Lewis Pullman (Top Gun: Maverick, Bad Times at the El Royale, Outer Range), Geraldine Viswanathan (Blockers, Miracle Workers, The Beanie Bubble), Chris Bauer (The Wire, True Blood, The Deuce), Wendell Pierce (The Wire, Jack Ryan, Suits), oltre a David Harbour (Stranger Things, Black Widow, Violent Night), Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp, Ready Player One, Killjoys) e Julia Louis-Dreyfus (Veep, Seinfeld, Le nuove avventure della vecchia Christine).

La regia è affidata a Jake Schreier, mentre la sceneggiatura è firmata da Eric Pearson e Joanna Calo. Thunderbolts debutterà nelle sale italiane il 30 aprile.