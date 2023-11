Thunderbolts, David Harbour ignorava che il ruolo di Harrison Ford fosse stato già svelato

Come noto, Harrison Ford si è unito al Marvel Cinematic Universe per sostituire il compianto William Hurt nel ruolo di Thaddeus Ross, ma David Harbour a quanto pare pensava che questa informazione fosse ancora top secret.

Sul red carpet del Box Lunch Holiday Gala per Feeding America, Harbour, che riprenderà il ruolo di Alexei Shostakov/Red Guardian in Thunderbolts, è sembrato sorpreso che si sapesse del casting di Ford.

"Non ho intenzione di parlarne perché non credo che sia stato annunciato nel film", ha detto Harbour. Quando è stato informato che l'inclusione di Ford in Thunderbolts è di dominio pubblico, non era ancora sicuro di cosa avrebbe potuto rivelare.

"È stata annunciata la sua presenza nel film? Ne abbiamo già parlato con Kevin Feige? Beh, allora dovrò leggere la nuova bozza, no? Ma posso confermare Florence Pugh, Sebastian Stan e Wyatt Russell".

Come molti altri film dei Marvel Studios, anche Thunderbolts è stato posticipato al 2025. La pellicola doveva uscire il 20 dicembre 2024, ma ora arriverà il 25 luglio 2025.

Stranger Things 5, David Harbour girerà l'ultima stagione in contemporanea a Thunderbolts

Invece, Captain America: Brave New World si allontanerà dalla data di uscita prevista per l'estate 2024 per arrivare nelle sale il 14 febbraio 2025, giorno di San Valentino. L'unico film dei Marvel Studios ad uscire nel 2024 sarà Deadpool 3, a meno di ulteriori posticipi e modifiche nel calendario dello studio.