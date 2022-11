Thunderbolts, David Harbour sul futuro di Red Guardian: "Avrà uno sviluppo soprendente"

Si torna a parlare di Thunderbolts, nuovo film targato Marvel Studiosin uscita nel 2024. La pellicola è incentrata su un gruppo di villain che intraprende delle missioni segrete per conto del governo americano. Tra i protagonisti ci sarà anche il Red Guardian di David Harbour, apparso per la prima volta in Black Widow.

Sul futuro del suo personaggio si è espresso proprio l'attore di Stranger Things in una recente intervista ai microfoni del magazine Total Film: "Adoro il personaggio di Red Guardian e non vedo l'ora di calarmi nuovamente nei suoi panni. Non è molto definito nei fumetti, come invece accade per gli altri personaggi Marvel, quindi possiamo giocare con lui in una maniera diversa. Sarà senza dubbio sorprendente e inaspettato".

Captain America 4: Harrison Ford interpreterà il ruolo del Generale Ross

Le star annunciate per Thunderbolts sono quindi David Harbour, che riprende il ruolo di Alexei/Red Guardian, Florence Pugh che sarà Yelena Belova, Hannah John-Kamen nei panni di Ava/Ghost, Sebastian Stan nel ruolo di Soldato d'Inverno/Bucky Barnes, Olga Kurylenko che sarà Black Antonia/Taskmaster, Wyatt Russell, che recita nel ruolo di John Walker/U.S. Agent, e Julia Louis-Dreyfus che sarà Valentina Allegra de Fontaine.

Nei panni del Generale Ross ci sarà invece Harrison Ford, scelto per prendere il posto del compianto William Hurt, scomparso a marzo di quest'anno dopo una lunga malattia. Il film diretto da Jake Schreier concluderà la fase 5 del MCU. Le riprese inizieranno nel 2023 e lo script è firmato da Eric Pearson.