Those Who Wish Me Dead: Angelina Jolie nel trailer del thriller diretto da Taylor Sheridan

Those Who Wish Me Dead è il nuovo film con star Angelina Jolie e online è stato condiviso il trailer del progetto diretto da Taylor Sheridan.

Nel video si spiega come la donna abbia compiuto un drammatico errore e si vede poi l'incontro con un ragazzino in difficoltà che ha assistito a una tragedia. La donna cerca quindi di aiutarlo e metterlo in salvo, ma la situazione è particolarmente pericolosa.

Il film Those Who Wish Me Dead si ispira al romanzo scritto da Michael Koryta e ha nel cast anche Nicholas Hoult, Aidan Gillen, Jon Bernthal e Tyler Perry.

La sinossi ufficiale anticipa: "La vincitrice del premio Oscar Angelina Jolie ha il ruolo di Hannah, una donna che lavora nel pronto intervento anti-incendi che sta ancora affrontando le conseguenze emotive causate dalla perdita di tre vite che non è riuscita a salvare da un incendio quando si imbatte in un dodicenne traumatizzato che non ha nessuno a cui rivolgersi".

Taylor Sheridan torna alla regia a distanza di quattro anni dopo I segreti di Wind River e aver creato la serie televisiva Yellowstone.

Angelina Jolie ha svelato che per prepararsi alla parte si è consultata con dei veri vigili del fuoco, dovendo recitare in scene che prevedevano la presenza delle fiamme, scoprendo molti dettagli relativi a come si sviluppano gli incendi e come è possibile fermarli.

Those Who Wish Me Dead arriverà nei cinema e su HBO Max il 14 maggio.