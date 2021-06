Quelli che mi vogliono morto, i primi 10 minuti del film con Angelina Jolie (VIDEO)

Quelli che mi vogliono morto, il nuovo film di Taylor Sheridan con protagonista Angelina Jolie, arriva oggi 3 giugno sugli schermi italiani, in esclusiva digitale. Per l'occasione, Warner Bros. ha diffuso in anteprima il video con i primi 10 minuti del film.

Angelina Jolie, accompagnata da Nicholas Hoult, Aiden Gillen, Jon Bernthal, Tyler Perry, Tory Kittles, Laura Niemi, Jake Weber e il giovane Finn Little, si cala nelle atmosfere thriller della nuova pellicola del regista di Yellowstone e I Segreti di Wind River.

Scritto da Sheridan, Charles Leavitt e dal'autore dell'omonimo libro da cui è tratto il lungometraggio, Michael Koryta, Quelli che mi vogliono morto racconta le vicende di Hannah, un'esperta di sopravvivenza che si troverà a dover proteggere Connor Casserly, un ragazzo di 12 anni che ha assistito all'omicidio del padre. Connor sta infatti cercando di fuggire dagli assassini che gli stando dando la caccia, e toccherà ad Hannah far sì che ci riesca.

Quelli che mi vogliono morto è ora disponibile per l'acquisto e il noleggio premium su Apple TV, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Mediaset Play Infinity.