Thor: Ragnarok, Taika Waititi invita tutti al live screening party del film

Thor: Ragnarok è il film scelto da Taika Waititi per un live screening party per la gioia dei fan che potranno commentare con il regista il terzo capitolo delle avventure di Thor, ognuno ovviamente nelle proprie case. Il filmmaker ha inoltre anticipato la presenza di (almeno) un ospite speciale. Di chi si tratterà?

In un periodo in cui trovare qualcosa da fare per passare il tempo a casa è ormai quasi un hobby a sé stante, i watch party di film ed episodi di serie tv sono sempre più popolari, come quelli organizzati dal sito Comicbook, o quelli a tema Doctor Who promossi da BBC.

Tra i prossimi appuntamenti in programma, adesso, si unisce anche il live screening party di Thor: Ragnarok che lo stesso Taika Waititi sta pubblicizzando sui suoi account social.

Ecco il post:

"Domani [oggi, ormai] (Giovedì 9 Aprile). INSTAGRAM LIVE. Parlerò del film durante il rewatch. Sono riuscito anche a convincere almeno un ospite speciale a unirsi a me (non è nel film). Sarà epic...amente noioso!!! Controllate di nuovo qui per scoprire l'orario preciso (spoiler, le 4 del pomeriggio Pacific Standard Time). Oh, e ci ho messo almeno 3 minuti a disegnare questo volantino, e quello non è vino, sono lacrime di sangue. #ThorRagnarok #LiveScreeningParty".