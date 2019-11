Thor: Ragnarok, la morte di Odino era ancora più brutale in una scena tagliata

Una scena tagliata di Thor: Ragnarok ha svelato come, in origine, la morte di Odino fosse molto più brutale. La scena in questione è stata rivelata nella versione home video contenuta nell'Infinity Saga box set, che contiene oltre 50 minuti di scene tagliate dai vari film.

Nella versione cinematografica di Thor: Ragnarok, Loki e Thor rintracciano Odino dopo aver appreso che la casa in cui si trovava è stata distrutta. Scoprono che Odino vive pacificamente in Norvegia e prima della sua morte riescono a chiarirsi con lui. La morte di Odino darà vita a New Asgard. Una scena contenuta nell'Infinity Saga box set svela una morte alternativa decisamente più brutale per l'anziano Odino.

Thor e Loki riescono a rintracciare il padre che però stavolta è un senza tetto e vaga per le strade di New York City. Odino riconosce i figli, ma la riunione è tutt'altro che pacifica. Mentre parla con loro, Odino nega che Asgard sia reale e rifiuta l'idea dell'arrivo del Ragnarok e di Hela. Odio decide poi di trasferire i suoi poteri su Thor, facendolo re, ma al tempo stesso gli offre la visione della distruzione imminente. Come se la scena non fosse già abbastanza sconvolgente, nel finale della sequenza Hela fa la sua comparsa affrontando il padre e chiedendogli perché ha mantenuto il segreto su di lei. Odino accusa la figlia di essere diventata fredda e brutale e lei gli dà ragione accoltellandolo nel petto. Successivamente distrugge il Mjolnir mentre Loki e Thor fuggono. Vista la brutalità della scena, non ci stupisce la scelta dei produttori di eliminarla a favore di un momento meno brutale e più catartico.