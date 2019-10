Thor: Ragnarok, Chris Hemsworth: "Mark Ruffalo temeva che rovinassero Thor e Hulk"

Chris Hemsworth ha svelato che il collega Mark Ruffalo temeva che Thor: Ragnarok avrebbe rovinato Thor e Hulk. La star di Thor ha svelato il timore del collega nel corso di un'apparizione all'ACE Comic Con.

Chris Hemsworth ricorda come Thor: Ragnarok abbia rappresentato una fase di transizione e di incertezza, con l'arrivo di un regista come Taika Waititi, legato alla commedia, e la scelta di dare una svolta che ha rivitalizzato i personaggi di Thor e Hulk. C'è un momento di Thor: Ragnarok in cui Chris Hemsworth, Tessa Thompson e Mark Ruffalo parlano di Loki. Parte della conversazione è stata improvvisata e Mark Ruffalo e Tessa Thomson erano piuttosto preoccupati di quanto stesse accadendo sul set.

Chris Hemsworth racconta: "Mi ricordo che Mark Ruffalo mi guardava e diceva' 'Stiamo rovinando questo film? Stiamo distruggendo i personaggi? Anche Tessa era dubbiosa, come se pensasse 'In cosa mi sono invischiata? Che cos sto facendo?"

La risposta positiva del pubblico a Thor: Ragnarok ha rasserenato gli attori, come conferma Hemsworth: "Lo volevo così tanto e sapevo che stavamo lasciando tutto sul camp, ma avevo delle sensazioni positive su questo nuovo approccio. Tutti volevano tentare una nuova via e prendersi rischi, c'era tanta buona volontà. Io e Taika siamo orgogliosi del risultato. il cast e la crew hanno risposto benissimo. Sono felice di ciò che abbiamo fatto, ma ovviamente una risposta così positiva mi ha sorpreso. Volevamo tutti che accadesse, ma è stato comunque incredibile.".