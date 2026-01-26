Thor, Taika Waititi e la svolta comica del personaggio: "L'ho fatto per il bene del franchise"

Con l'arrivo di Waititi ai Marvel Studios si è verificato un passaggio da un Thor molto più serioso a uno più leggero e scanzonato, una svolta che i fan non hanno gradito affatto

Le avventure di Thor nel Marvel Cinematic Universe erano iniziate in maniera shakespeariana, con i primi due film, ma con l'entrata in scena di Taika Waititi alla regia, i successivi due capitoli erano contraddistinti da un tono decisamente più leggero.

Thor: Ragnarok è stato un successo al box-office nel 2017 e, dopo che i fratelli Russo hanno reso Thor un po' più serio in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, Thor: Love and Thunder è tornato a spingere sul pedale della commedia e della comicità nel 2022, incontrando però il dissenso dei fan del personaggio.

Sfortunatamente, Love and Thunder si è poi rivelato troppo "folle" anche per lo stesso Chris Hemsworth, il quale ha suggerito che se ci sarà mai un quinto capitolo il tono tornerà ad essere più serio. Waititi però ha difeso il suo operato nel franchise.

Thor: Ragnarok - Taika Waititi dà delle indicazioni a Tessa Thompson e Chris Hemsworth

Taika Waititi è fiero del suo lavoro alla Marvel

Il teaser trailer di Avengers: Doomsday ha chiarito che i Russo intendono dare una nuova svolta a Thor, e Waititi - che non dovrebbe tornare alla regia di Thor 5 - è entusiasta di vedere cosa inventeranno ora che il testimone è tornato nelle loro mani.

"Thor esisteva già prima di me", ha osservato. "Quello che Chris e io abbiamo fatto e il modo in cui lo abbiamo trasformato in quella nuova versione... era per il bene superiore dell'intero franchise. Non vedo l'ora di vedere questi film degli Avengers. Ho appena visto Infinity War e Endgame due settimane fa e sono fantastici. Sono buon amico dei Russo e mi piacerebbe vedere cosa stanno combinando".

Il regista non ha torto. Thor aveva bisogno di una rinfrescata, e Thor: Ragnarok è stato un grande successo quando è uscito poco meno di dieci anni fa (alcuni fan non erano convinti, ma come già detto, è stato un successo). Purtroppo, ben poco di Thor: Love and Thunder ha funzionato allo stesso modo.

Taika Waititi con l'Oscar per la sceneggiatura di Jojo Rabbit

Come sarà il film Star Wars di Waititi?

"Sto cercando di tornare indietro e sfruttare un po' di più il divertimento dei film originali, che è ciò che ricordo di loro", ha detto delle sue intenzioni per il franchise, se il progetto dovesse diventare realtà. "La posta in gioco è molto alta e ci sono cose serie in ballo, ma in quei film c'è anche molto divertimento. È questo che stavo cercando di riportare in auge".

"Stavo cercando di lavorare in un mondo un po' separato da quello, perché ci sono così tante cose che accadono in quell'universo", ha aggiunto Waititi, che ha già diretto alcuni episodi di The Mandalorian nel franchise. "Per me, per fare qualcosa lì, avrebbe dovuto essere un po' diverso e un po' più originale".