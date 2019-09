Thor: Love and Thunder, Natalie Portman scherza su Lady Thor e la sua somiglianza con Hemsworth

Thor: Love and Thunder mostrerà Natalie Portman nella versione Lady Thor e l'attrice premio Oscar ha parlato brevemente del suo ruolo mentre era ospite del talk show Ellen.

L'attrice Natalie Portman riprenderà la parte di Jane Foster nel film diretto da Taika Waititi Thor: Love and Thunder in cui apparirà anche in versione Lady Thor.

Mentre era ospite di Ellen De Generes per promuovere il film Lucy in the Sky, la star ha svelato che non ha ancora saputo se dovrà sottoporsi a una preparazione fisica specifica e aumentare il tono muscolare, anche se pensa sarà qualcosa che farà parte della preparazione prima di arrivare sul set: "Penso che dovrò allenarmi. Ma sto aspettando che mi chiamino per dirlo". Natalie ha aggiunto divertita: "Continuerò a mangiare burrito fino a quando non mi obbligheranno ad andare in palestra".

La conduttrice ha inoltre regalato la prima "immagine" della versione femminile di Thor, rivelando una straordinaria somiglianza con Chris Hemsworth.

Ecco il simpatico video:

Il film Thor: Love and Thunder arriverà nei cinema americani il 5 novembre e farà parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Nel cinecomic reciteranno anche Chris Hemsworth, nuovamente interprete del figlio di Odino, e Tessa Thompson che riprenderà la parte di Valkyrie. L'attrice, sul palco del San Diego Comic-Con, aveva anticipato che si affronterà apertamente la sessualità del personaggio dichiarando: "Essendo il nuovo re, Valkyrie deve trovare la sua regina. Quella sarà la sua priorità. Ha delle idee. Vi terremo aggiornati".