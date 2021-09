Thor: Love & Thunder, Natalie Portman svela il suo allenamento quotidiano

Natalie Portman, che è tornata a interpretare Jane Foster, in Thor: Love and Thunder, ha svelato la rigorosa routine di allenamento a cui è stata sottoposta per diventare il possente Thor.

Natalie Portman ha descritto in dettaglio la sua rigorosa routine di allenamento per Thor: Love and Thunder. La Portman ha fatto il suo debutto nel MCU nel 2011 in Thor nel ruolo della dottoressa Jane Foster, un'astrofisica che studia le anomalie astronomiche nel New Mexico che diventa il principale interesse amoroso di Thor, ma stavolta sarà lei stessa ad assumere il ruolo di Mighty Thor, proprio per questo ha dovuto potenziare il suo fisico esile con un allenamento molto duro.

Natalie Portman e Taika Waititi al San Diego Comicon

Commentando il ritorno nell'MCU con Vanity Fair, Natalie Portman ha svelato i dettagli del suo workout quotidiano e la rigorosa dieta che ha dovuto seguire per quattro mesi durante la lavorazione di Thor: Love and Thunder:

"È stato davvero divertente. Ho lavorato con un'allenatrice, Naomi Pendergast, per quattro mesi prima delle riprese e poi ovviamente per tutto il periodo delle riprese. Abbiamo fatto molto allenamento con i pesi e ho assunto molti frullati proteici, un allenamento con i pesi che non avevo mai fatto prima. Certo, non ho mai mirato a diventare massiccia. Era un allenamento molto fisico, quindi c'era molto lavoro sull'agilità e anche sulla forza".

Nei fumetti, Jane Foster assorbe i poteri di Thor, inclusa la capacità di brandire Mjolnir, dopo che le è stato diagnosticato un cancro al seno. Non è chiaro quanto di questa trama ritroveremo nel film Marvel, ma alcune foto dal set di Thor: Love and Thunder hanno mostrato che le braccia di Natalie Portman sembrano significativamente più muscolose di quanto non fossero in passato.

Diretto da Taika Waititi, Thor: Love and Thunder vede il ritorno della star Chris Hemsworth nel ruolo di Thor, Tessa Thompson in quello di Valkyrie, Natalie Portman è Jane Foster, Jaimie Alexander è Lady Sif, Chris Pratt torna nei panni di Star-Lord, Dave Bautista in quelli di Drax, Karen Gillan sarà ancora Nebula e Christian Bale sarà il villain Gorr il Macellatore di Dei.

L'uscita al cinema di Thor: Love and Thunder è fissata al 6 maggio 2022.