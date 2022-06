Thor: Love & Thunder, arriva l'evento esclusivo al The Space Cinema di Roma

The Space Cinema lancia l'evento esclusivo dedicato a tutti i Marvel addicted in occasione dell'uscita di Thor: Love and Thunder: scopriamolo insieme.

The Space Cinema lancia l'evento esclusivo 'Cosplayer e Fan Screening' dedicata a tutti i Marvel addicted in occasione dell'uscita di Thor: Love and Thunder.

Mercoledì 6 luglio ore 20:30 al The Space Cinema Moderno di Roma tutti gli appassionati dell'Universo Marvel potranno partecipare all'evento Cosplay dedicato a fan in cui si potrà indossare il costume del proprio supereroe Marvel preferito per assistere alla proiezione di Thor: Love and Thunder.

Locandina di Thor: Love and Thunder

Un appuntamento esclusivo che riserverà a tutti gli appassionati moltissime sorprese e che mette al centro la passione per il pubblico per le storie del grande schermo. Una serata in cui gli spettatori saranno gli assoluti protagonisti dell'evento. È già possibile procedere con l'acquisto dei biglietti online per assistere alla proiezione in sala e partecipare alla serata dedicata ai veri fan MCU sul sito di The Space Cinema.

In Thor: Love and Thunder, Thor intraprende un cammino alla ricerca della pace interiore. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr il macellatore di dei, che cerca l'estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all'aiuto di Valchiria, Korg e dell'ex fidanzata Jane Foster che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme, intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta di Gorr il macellatore di dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.