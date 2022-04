Thor: Love and Thunder, il trailer in formato IMAX mostra qualche dettaglio in più

La versione IMAX del trailer di Thor: Love and Thunder, in arrivo in estate nelle sale, è stata condivisa online.

La versione IMAX del trailer di Thor: Love and Thunder è stata condivisa online.

I fan non possono però gioire molto: le scene sono le stesse del video rilasciato in precedenza e cambia solo il formato che ora permette di vedere qualche dettaglio in più del nuovo capitolo della storia dell'eroe interpretato da Chris Hemsworth.

Taika Waititi ha diretto l'atteso film Thor: Love and Thunder in cui appariranno anche i Guardiani della Galassia, come ricorda anche la divertente interazione presente nel trailer.

Molta attesa, inoltre, la trasformazione in eroina di Jane Foster, interpretata da Natalie Portman.

Marvel ha rilasciato una sinossi del film, in arrivo il 6 luglio, in cui si anticipa:

Il film segue Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca della pace interiore. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr the God Butcher (Christian Bale), che cerca l'estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all'aiuto di Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell'ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme, intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta di Gorr il macellatore di dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.