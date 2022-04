Thor: Love and Thunder, il trailer raggiunge quota 209 milioni di visualizzazioni

Il trailer di Thor: Love and Thunder ha raggiunto il notevole traguardo di 209 milioni di visualizzazioni nel giro di 24 ore.

I Marvel Studios hanno celebrato il risultato con un tweet in cui dichiarano: "L'Avenger più forte al mondo con i migliori fan al mondo. Grazie per i 209 milioni di visualizzazioni in 24 ore!".

Il primo trailer di Thor: Love and Thunder ha regalato molte interessanti anticipazioni del sequel diretto da Taika Waititi. Il regista, in precedenza, ha descritto il progetto come "il suo film più folle". Waititi aveva sottolineato: "Se si scrivessero tutti gli elementi di questo film non dovrebbe avere senso, è quasi come se non dovesse essere realizzato. Se entrassi in una stanza e dicessi 'Voglio questo, e questo, e questo' Chi c'è? Queste persone? Come lo intitolerai? Love and Thunder'... Voglio dire, non lavoreresti mai più. Forse non lo farò dopo il suo debutto nei cinema".

Marvel ha rilasciato una sinossi del film, in arrivo il 6 luglio, in cui si anticipa:

Il film segue Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca della pace interiore. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr the God Butcher (Christian Bale), che cerca l'estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all'aiuto di Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell'ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme, intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta di Gorr il macellatore di dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.