Thor: Love and Thunder, Tessa Thompson svela i nuovi poteri di Valkyrie

Tessa Thompson ha parlato di Valkyrie, il personaggio che interpreterà nuovamente in Thor: Love and Thunder.

In Thor: Love and Thunder il personaggio di Valkyrie, interpretato da Tessa Thompson, avrà nuovi poteri.

L'attrice, durante un'intervista rilasciata a W Magazine, ha infatti parlato del suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe.

Tessa Thompson ha raccontato, parlando di Valkyrie, che in Thor: Love and Thunder l'eroina avrà delle caratteristiche nuove e molto particolari: "Ha delle strane capacità, se devo essere onesta".

L'attrice ha quindi fatto l'elenco dei poteri del suo personaggio: "Può percepire quando qualcuno sta per morire e lo accompagna a Valhalla, che è in pratica l'aldilà. Può far tornare in vita le persone. Ma quando lo fa, alle volte finisce all'interno del loro corpo. Si tratta di una cosa strana, può essere piuttosto erotica. E poi ha una forza sovraumana ed è essenzialmente una divinità".

Valkyrie, nel nuovo capitolo delle avventure di Thor, sarà la leader di New Asgard e le accadranno molte cose interessanti, come aveva rivelato la star in un'intervista a Playlist.

Al momento sono disponibili pochissime informazioni ufficiali riguardanti la nuova avventura del supereroe e la Marvel, come di consueto, sta mantenendo la segretezza il più possibile, concentrandosi per ora nella promozione di Eternals.

Nel cast di Thor: Love and Thunder ci saranno ovviamente Chris Hemsworth, il ritorno di Natalie Portman, Tessa Thompson, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn, Jeff Goldblum e Vin Diesel.