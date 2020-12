Thor: Love and Thunder, Tessa Thompson: "Ho letto la nuova sceneggiatura del film"

L'attrice Tessa Thompson ha rivelato di aver letto la nuova sceneggiatura di Thor: Love and Thunder, il prossimo film diretto da Taika Waititi.

Thor: Love and Thunder riporterà in scena Valkyrie, il personaggio interpretato da Tessa Thompson e l'attrice ha ora rivelato di aver letto la nuova versione della sceneggiatura dell'atteso sequel diretto da Taika Waititi.

Il progetto verrà distribuito nelle sale il 6 maggio 2022, qualche mese dopo la precedente data che era stata fissata a febbraio, in seguito al posticipo annunciato dalla Marvel.

Tessa Thompson, intervistata da Entertainment Tonight, ha dichiarato: "Inizieremo presto la produzione di Thor: Love and Thunder. Penso sia tutto quello che posso dire".

L'attrice ha aggiunto: "Sono eccitata e in realtà ho appena letto la bozza più nuova della sceneggiatura ed è davvero divertente. Posso dire che sarà davvero, davvero divertente e anche molto emozionante".

Tessa, intervistata da The Playlist, aveva già svelato che Valkyrie sarà mostrata come nuovo Re della Nuova Asgard e farà parte dell'incredibile avventura vissuta da Thor: "Accadranno delle cose fantastiche. Abbiamo alcuni nuovi personaggi, abbiamo alcuni personaggi potenzialmente provenienti da altre parti del MCU. E poi ne abbiamo altri che, forse, non abbiamo visto prima".

Thor: Love and Thunder arriverà nei cinema americani nel 2022 avrà come protagonisti nuovamente Hemsworth e Natalie Portman. Nel cast ci sarà anche Thessa Thompson nella parte di Valkyrie. Tra gli interpreti ci saranno anche Chris Pratt che riprenderà il ruolo di Star-Lord e Taika Waititi nella parte di Korg.