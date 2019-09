Thor: Love and Thunder, una teoria spiega come Jane Foster possa maneggiare Mjolnir

Una teoria su Reddit ipotizza la ragione per cui Jane Foster possa maneggiare Mjolnir in Thor: Love and Thunder.

Sappiamo che in Thor: Love and Thunder Jane Foster prenderà il posto di Thor, ma come può essere in grado di maneggiare Mjolnir? Ce lo spiega la teoria di un fan.

L'annuncio da parte di Marvel del passaggio del testimone tra Thor e Jane Foster in Thor: Love and Thunder ha lasciato i fan a bocca aperta. Il quarto film della saga di Thor vedrà Jane Foster (Natalie Portman pronta a diventare Mighty Thor.

Ma è come possibile che Jane sia in grado di maneggiare Mjolnir, l'arma di Thor, pur essendo una semplice terrestre? Prova a spiegarlo la teoria dell'utente Reddit justhadto partendo dal fatto che Odino (Anthony Hopkins), padre di Thor ora deceduto, è stato il responsabile dell'incanto che circonda il martello magico.

Nei fumetti, Jane Foster diventa Thor dopo essersi ammalata di tumore al seno e il potere del Mjolnir la aiuta a ripristinare la propria forza. Jane opera nei panni di Mighty Thor per molti anni, ma alla fine compie un sacrificio mortal per salvare Asgardia da Magog e successivamente viene riportata in vita da Thor Odinson e Odino per poi diventare membro delle Valkyrie.

Non sappiamo quanto di questo plot sarà in Thor: Love and Thunder, ma in una recente intervista il capo di Marvel Kevin Feige ha dichiarato:

"Taika Waititi ha letto il fumetto mentre stava realizzando Thor: Ragnarok. Credo che quando ha deciso di accettare la regia di un altro Thor è stato per questa lettura. Si tratta di un film grande, che conterrà molti elementi. Ci ha portato il fumetto e ci ha conquistato. Lo abbiamo amato. Abbiamo contattato Natalie, che è parte della famiglia dell'MCU e l'abbiamo messa in contatto con Taika. Dopo un incontro ha accettato."